Τα κράτη που οι κάτοικοι κοιμούνται ακόμη με τις πόρτες ξεκλείδωτες

Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από συγκρούσεις, πέντε χώρες εξακολουθούν να κατατάσσονται μεταξύ των πιο ειρηνικών στον κόσμο. Οι κάτοικοι αποκαλύπτουν πώς οι πολιτικές και ο πολιτισμός διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή και δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης (GPI) για το 2025, ο αριθμός των πολέμων μεταξύ κρατών έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τρεις ακόμη να ξεσπούν μόνο φέτος. Πολλές χώρες αντιδρούν με αυξημένη στρατιωτικοποίηση.

Ωστόσο, παρά τις δυσοίωνες στατιστικές, ορισμένες χώρες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια. Ο Δείκτης GPI, που καταρτίζεται από το Institute for Economics & Peace, παρακολουθεί 23 δείκτες, από εξωτερικές συγκρούσεις και στρατιωτικές δαπάνες έως μέτρα ασφάλειας και προστασίας, όπως η τρομοκρατία και οι ανθρωποκτονίες. Οι χώρες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις του δείκτη παραμένουν αμετακίνητες εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα που μπορούν να προσφέρουν οι ειρηνικές πολιτικές μακροπρόθεσμα.

Το top-10 των πιο ειρηνικών κρατών στον κόσμο

Το BBC, μίλησε με κατοίκους 4 χωρών της λίστα, για το ποιες πολιτικές διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή και τι τους δίνει την αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας.

Ισλανδία

Στην πρώτη θέση από το 2008, η Ισλανδία παραμένει η πιο ειρηνική και ασφαλής χώρα στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και στους τρεις τομείς: ασφάλεια και προστασία, τρέχουσες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Φέτος σημείωσε μάλιστα βελτίωση κατά 2%, αυξάνοντας τη διαφορά από τη δεύτερη χώρα της λίστας.

Για τους ντόπιους, αυτή η αίσθηση ασφάλειας είναι μέρος της καθημερινής ζωής. «Αν και οι σκληρές καιρικές συνθήκες, ειδικά το χειμώνα, δεν δημιουργούν πάντα αίσθηση ασφάλειας, η κοινότητα το κάνει», δήλωσε η Inga Rós Antoníusdóttir, που γεννήθηκε στην Ισλανδία και είναι γενική διευθύντρια της Intrepid Travel North Europe. «Μπορείς να περπατάς μόνος σου τη νύχτα χωρίς να ανησυχείς, βλέπεις μωρά να κοιμούνται ήσυχα σε καροτσάκια έξω από καφετέριες και καταστήματα, ενώ οι γονείς τους απολαμβάνουν το γεύμα τους ή κάνουν τις δουλειές τους, και οι αστυνομικοί δεν φέρουν όπλα».

Η Inga αποδίδει στις κορυφαίες παγκοσμίως πολιτικές ισότητας των φύλων της χώρας της, το γεγονός ότι οι γυναίκες αισθάνονται ασφαλείς. «Οι ίσες ευκαιρίες και τα ισχυρά κοινωνικά συστήματα δημιουργούν μια πιο δίκαιη και ασφαλή κοινωνία για όλους», δήλωσε.

Ιρλανδία

Αν και σημαδεύτηκε από συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η σημερινή Ιρλανδία συνεχίζει να θέτει την κοινωνική ειρήνη σε πρώτη προτεραιότητα. Έλαβε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για τη μείωση της στρατιωτικοποίησής της σε ετήσια βάση και κατατάχθηκε ως μία από τις χώρες με τις λιγότερες εν εξελίξει εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις. Κατατάχθηκε επίσης στις 10 πρώτες θέσεις όσον αφορά την κοινωνική ασφάλεια και προστασία, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και βίας.

Αυτό το συναίσθημα είναι κοινό σε όλους τους κατοίκους της χώρας. «Η βαθιά αίσθηση της κοινότητας και της φιλικότητας σε κάνει να νιώθεις ευπρόσδεκτος και άνετα, είτε βρίσκεσαι σε μια μικρή είτε σε μια μεγάλη πόλη», λέει ο Jack Fitzsimons, κάτοικος του Kildare. Θεωρεί ότι τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής υποστήριξης και η έμφαση στην ευημερία της κοινότητας μειώνουν επίσης τις ανισότητες και τις εντάσεις. «Εδώ οι άνθρωποι προσέχουν ο ένας τον άλλον», προσθέτει. «Είναι το είδος του μέρους όπου μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από έναν άγνωστο και θα κάνει τα πάντα για να σε βοηθήσει».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα διατηρεί στρατιωτική ουδετερότητα (γεγονός που την καθιστά ένα από τα τέσσερα μόνο κράτη της Ευρώπης που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ) και προτιμά τη διπλωματία για την επίλυση των συγκρούσεων. Στο εσωτερικό της, η χώρα δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου και φροντίζει ώστε οι ταξιδιώτες να αισθάνονται πάντα ευπρόσδεκτοι. «Ακόμα με εντυπωσιάζει το πόσο έκπληκτοι είναι οι επισκέπτες για το πόσο φιλικοί είναι οι Ιρλανδοί. Για εμάς, είναι απλά μέρος της κουλτούρας μας, καθώς έχουμε μια έμφυτη αίσθηση φιλοξενίας προς τους επισκέπτες από το εξωτερικό», είπε ο Fitzsimons.

Νέα Ζηλανδία

Φέτος, η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε δύο θέσεις και κατέλαβε την τρίτη θέση, χάρη στις βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και στη μείωση των διαδηλώσεων και των επιπτώσεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ως νησιωτική χώρα στον Ειρηνικό, η γεωγραφική θέση της Νέας Ζηλανδίας της προσφέρει φυσική προστασία από εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά και οι εσωτερικές πολιτικές της εξασφαλίζουν στους κατοίκους ένα αίσθημα ειρήνης.

«Οι νόμοι της Νέας Ζηλανδίας για τα όπλα είναι από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο, κάτι που συμβάλλει απολύτως στο αίσθημα ασφάλειας», δήλωσε η Mischa Mannix-Opie, διευθύντρια στην εταιρεία μετακόμισης Greener Pastures, η οποία έχει ζήσει όλη της τη ζωή στη Νέα Ζηλανδία. Σημειώνει ότι είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια, οι άνθρωποι αφήνουν τις πόρτες τους ξεκλείδωτες και οι οδηγοί σταματούν για να βοηθήσουν αν ένα όχημα έχει χαλάσει στο πλάι του δρόμου.

«Υπάρχει μια γενική αίσθηση εμπιστοσύνης στους άλλους και στα συστήματα γύρω σου, η οποία δημιουργεί μια πραγματική αίσθηση συλλογικότητας στην καθημερινή ζωή».

Πέρα από το ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και την καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, οι Νεοζηλανδοί εκτιμούν τη σύνδεσή τους με τη φύση, είτε πρόκειται για περπάτημα στην παραλία, πεζοπορία στο δάσος ή ένα ποτήρι κρασί κάτω από τα αστέρια, λέει η Mannix-Opie.

Αυστρία

Η Αυστρία υποχώρησε φέτος κατά μία θέση και κατέλαβε την τέταρτη θέση, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται υψηλά σε όλους τους τομείς. Όπως και η Ιρλανδία, η Αυστρία έχει υιοθετήσει συνταγματικά την πολιτική της ουδετερότητας, η οποία της εμποδίζει να ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες όπως ο ΝΑΤΟ. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να επικεντρώσει την προσοχή και τους πόρους της στο εσωτερικό της.

«Η δεκαετής πολιτική ουδετερότητας της Αυστρίας σημαίνει ότι η χώρα επενδύει στον λαό της αντί σε συγκρούσεις», δήλωσε ο Armin Pfurtscheller, ιδιοκτήτης του SPA-Hotel Jagdhof. «Ένα ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, υγειονομική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης και άριστη εκπαίδευση προάγουν τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη».

Ο Pfurtscheller ζει στο Neustift, στην κοιλάδα Stubai, όπου, όπως λέει, οι άνθρωποι κάνουν βόλτες στο ποτάμι Ruetz τα μεσάνυχτα, τα σπίτια μένουν ξεκλείδωτα και τα ποδήλατα είναι χωρίς αλυσίδες έξω από τα καφέ. «Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια στατιστική, είναι ο τρόπος που νιώθεις στη ζωή».

Ο Pfurtscheller παρατηρεί επίσης αυτή την αίσθηση χαλάρωσης στους επισκέπτες που έρχονται να μείνουν στην κοιλάδα. «Μετά από μερικές μέρες, οι ώμοι τους χαλαρώνουν, το άγχος εξαφανίζεται και κοιμούνται όπως όταν ήταν παιδιά», λέει.

Σιγκαπούρη

Διατηρώντας τη θέση της στην έκτη θέση, η πόλη-κράτος της Σιγκαπούρης είναι η μόνη ασιατική χώρα στην πρώτη δεκάδα (η Ιαπωνία και η Μαλαισία καταλαμβάνουν την 12η και 13η θέση αντίστοιχα). Κατατάσσεται ιδιαίτερα υψηλά όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία, ακόμη και αν διατηρεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών ανά κάτοικο στον κόσμο, το οποίο ξεπερνούν μόνο η Βόρεια Κορέα και το Κατάρ

Η απουσία συγκρούσεων και η διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας δημιουργούν ένα ισχυρό αίσθημα σιγουριάς στους περισσότερους κατοίκους. «Περπατώ αργά το βράδυ και δεν φοβάμαι. Το να περπατάς προς το σπίτι σου δεν είναι αγχωτικό ή ανησυχητικό όπως συμβαίνει στις περισσότερες μεγάλες πόλεις», δήλωσε ο Xinrun Han.

Ενώ η συντηρητική στάση της Σιγκαπούρης όσον αφορά την προστασία των LGBT+ περιορίζει ορισμένες ελευθερίες, με τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου να παραμένει απαγορευμένος, η κοινωνική πρόοδος είναι ορατή μέσω εκδηλώσεων όπως το αναπτυσσόμενο φεστιβάλ υπερηφάνειας Pink Dot.

Πολλοί ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν πιο ασφαλείς στη φετινή συγκέντρωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες,

