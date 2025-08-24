Λαβρόφ: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία- «Εγγυήσεις ασφαλείας από μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ»

Ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας, ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε σύμφωνα με τον Λαβρόφ να περιλαμβάνει επίσης τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας.

«Οι εγγυήτριες [χώρες] θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και δεν θα έχει πυρηνικά», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ κατέστησε επίσης σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Ρωσία θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία.

