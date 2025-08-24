Κι αν εκραγεί ξανά; Η επικίνδυνη νέα εκτόξευση του πιο ισχυρού πύραυλου που κατασκευάστηκε ποτέ

Να εκτοξεύσει ξανά σήμερα Κυριακή το Starship, το ισχυρότερο σύστημα πυραύλων που έχει κατασκευαστεί ποτέ, σε μια δοκιμαστική πτήση διάρκειας περίπου μίας ώρας, σχεδιάζει η Space X του Έλον Μασκ παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα έκδοση του διαστημικού οχήματος έχει γίνει επίκεντρο μιας σειράς αποτυχιών, και μάλιστα εξαιρετικά επικίνδυνων.

Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), με τη ζωντανή μετάδοση να ξεκινά μισή ώρα νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρωμα, ακολουθώντας παρόμοιο σχέδιο πτήσης με τις τρεις προηγούμενες αποστολές, οι οποίες τερματίστηκαν πρόωρα.

Συντρίμμια στους δρόμους

Από την παρουσίαση της τρέχουσας γενιάς Starship τον Ιανουάριο, το σκάφος έχει δύο φορές εκραγεί πάνω από κατοικημένα νησιά ανατολικά της Φλόριντα, με συντρίμμια να καταλήγουν σε δρόμους στα Τερκς και Κέικος και σε ακτές των Μπαχάμων. Στην τελευταία δοκιμαστική πτήση, τον Μάιο, το Starship έχασε τον έλεγχο καθ’ οδόν προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο, ένα Starship που βρισκόταν σε βάση δοκιμών κινητήρων της εταιρείας στο νότιο Τέξας εξερράγη ξαφνικά, εκτοξεύοντας θραύσματα και προκαλώντας ζημιές στις υποδομές της SpaceX.

Starship S36 exploded in slow motion from the top of the ship. Video credits from @NASASpaceflight pic.twitter.com/UEhknGp231 — Goh K Jian (@jiannoi93) June 19, 2025

Οι αποτυχίες ξεσήκωσαν τους επικριτές της SpaceX αλλά και προσέλκυσαν νέους, μεταξύ των οποίων και η μεξικανική κυβέρνηση, η οποία απείλησε να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας λόγω των συντριμμιών που αναφέρθηκαν στις ακτές της χώρας. Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι «συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της αμερικανικής κυβέρνησης για την προστασία της ασφάλειας» των υπερπόντιων εδαφών της, συμπεριλαμβανομένων των Τερκς και Κέικος.

BREAKING FOOTAGE SpaceX #Starship, world’s biggest rocket, explodes during test flight pic.twitter.com/LDcGLB70vJ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 20, 2023

«Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα καταλήξει»

Η σειρά των ατυχημάτων έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς.

«Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα καταλήξει η υπόθεση», δήλωσε ο Γκάρετ Ράισμαν, πρώην αστροναύτης της NASA, σύμβουλος της SpaceX και καθηγητής αστροναυτικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

«Νομίζω ότι μπορεί να μην λειτουργήσει ποτέ, ή μπορεί να φέρει επανάσταση στο μέλλον των δραστηριοτήτων μας στο διάστημα — και στη γεωπολιτική», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον στόχο των ΗΠΑ να επιδείξουν τεχνική υπεροχή έναντι της Κίνας σε έναν νέο διαστημικό αγώνα.

Η SpaceX δήλωσε ότι προχώρησε σε προσαρμογές στον διαχύτη καυσίμου, το οποίο η εταιρεία πιστεύει ότι δυσλειτούργησε κατά την τελευταία πτήση, προκαλώντας υψηλότερη από την αναμενόμενη πίεση στο ρύγχος του Starship. Αυτό είναι πιθανό να προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του οχήματος, σύμφωνα με μια τεχνική έκθεση που δημοσίευσε η SpaceX την περασμένη εβδομάδα.

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, ο ενισχυτής Super Heavy θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στα ανοικτά του Τέξας, ενώ το επάνω τμήμα Starship θα συνεχίσει την πορεία του, μεταφέροντας «εικονικούς» δορυφόρους.

Επίσης θα γίνει προσπάθεια να τεθεί σε λειτουργία έναν από τους πυραυλοκινητήρες του διαστημοπλοίου στο διάστημα, στόχος που δεν έχει επιτευχθεί στις τρεις προηγούμενες δοκιμές.

Πότε θα φτάσει στον Άρη, κατά τον Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι ο Starship θα κατευθυνθεί στον Άρη μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, καθώς η εταιρεία διερευνά τα προβλήματα ασφαλείας μετά τις πρόσφατες εκρήξεις σε δοκιμές πτήσης.

Οι ανθρώπινες προσεδαφίσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από το 2029, αν οι αρχικές αποστολές πάνε καλά, αν και «το 2031 είναι πιο πιθανό», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.