Ουκρανία – Ημέρα Ανεξαρτησίας: Επιστολή υποστήριξης από Τραμπ – Ζελένσκι: «Δεν θα χάσουμε»

Μήνυμα υποστήριξης στην Ουκρανία έστειλε σήμερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την ευκαιρία της 34ης επετείου της Ανεξαρτησίας της χώρας, σε μια περίοδο όπου οι ελπίδες για ειρήνη είναι ελάχιστες παρά τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες.

Η μέρα τιμά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση, εκθειάζοντας το θάρρος της και δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν στο μέλλον της.

Η επιστολή δημοσιεύθηκε στο “X” από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα: «Δεν θα χάσουμε».

Επέκτεινε ο Τραμπ την προθεσμία για πιθανές κυρώσεις κατά της Μόσχας

Το μήνυμα του Τραμπ έρχεται λίγες μέρες μετά την δήλωση του Αμερικανού ηγέτη ότι θα δώσει στον Πούτιν περιθώριο «μερικών εβδομάδων» επεκτείνοντας περαιτέρω την προθεσμία για πιθανές κυρώσεις κατά της Μόσχας, έχοντας προηγουμένως καλέσει τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος.

Στην επιστολή του, ο Τραμπ έγραψε: «Ο λαός της Ουκρανίας έχει αδάμαστο πνεύμα και το θάρρος της χώρας σας εμπνέει πολλούς. Καθώς γιορτάζετε αυτή την σημαντική ημέρα, να ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται τον αγώνα σας, τιμούν τις θυσίες σας και πιστεύουν στο μέλλον σας ως ανεξάρτητο έθνος».

«Τώρα είναι η στιγμή να δοθεί τέλος στις άσκοπες δολοφονίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν μια διαπραγματευτική λύση που θα οδηγήσει σε μια σταθερή και διαρκή ειρήνη, η οποία θα θέσει τέλος στην αιματοχυσία και θα διασφαλίσει την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

«Θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε την Ημέρα Ανεξαρτησίας και σε εκατό χρόνια από τώρα»

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για το μήνυμά του ενώ απευθυνόμενος στους Ουκρανούς, ανέφερε ότι η χώρα θα συνεχίσει να γιορτάζει την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της και σε εκατό χρόνια από τώρα.

«Η Ουκρανία είναι δυνατότερη και έχει αυτοσεβασμό. Η Ουκρανία δεν περιμένει χειρονομίες καλής θέλησης, αλλά έχει τη δική της βούληση να υλοποιήσει ό,τι είναι απαραίτητο προς το συμφέρον μας», δήλωσε.

«Αυτή είναι η Ουκρανία του σήμερα. Και μια τέτοια Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί ποτέ ξανά στην ιστορία να υποστεί την ντροπή που οι Ρώσοι αποκαλούν «συμβιβασμό». Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη. Το μέλλον μας θα αποφασιστεί μόνο από εμάς. Και ο κόσμος το γνωρίζει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες για την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης : «Η Ουκρανία δεν έχει ακόμη κερδίσει πλήρως, αλλά σίγουρα δεν θα χάσει. Η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της. Η Ουκρανία δεν είναι θύμα, είναι μαχητής. Η Ουκρανία δεν ικετεύει, προσφέρει. Συμμαχία και συμβίωση».

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Εντωμεταξύ, οι δύο χώρες, συνεχίζουν την ανταλλαγή επιθέσεων, με Ρώσους αξιωματούχους να αναφέρουν την Κυριακή ότι ξέσπασε πυρκαγιά μετά την κατάρριψη ενός ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κούρσκ, προκαλώντας ζημιές σε μετασχηματιστή στο εργοστάσιο.

