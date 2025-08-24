Λαβρόφ: Η Δύση «θέλει να εμποδίσει» τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα τη Δύση ότι «θέλει να εμποδίσει» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης είναι μετέωρες.

«Το μόνο που κάνουν είναι να αναζητούν ένα πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση η οποία μεταδόθηκε μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών επέκρινε επίσης τη θέση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος, όπως είπε, «επιμένει, θέτει όρους, απαιτεί –με κάθε τίμημα– άμεση συνάντηση» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απειλές «δυτικών χωρών να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις», ο Σεργκέι Λαβρόφ τις χαρακτήρισε “προσπάθεια καταστρατήγησης της διαδικασίας που ξεκίνησαν οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ, η οποία απέφερε πολύ καλά αποτελέσματα”.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν», πρόσθεσε.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ