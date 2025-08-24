Ρωσία: Εξερράγη φιάλη αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών – Ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, “Detsky Mir”. Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Esplosione a Mosca nel mitologico negozio di giocattoli vicino la Lubjanka: la solita bombola del gas, 1 morto, vari feriti, palazzo evacuato. pic.twitter.com/hiRSXivE4X — Lunacharsky (@silupescu) August 24, 2025

Το κτήριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που φιλοξενεί επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ