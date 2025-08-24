Logo Image

Γάζα: Νεκρός ακόμη ένας εικονολήπτης από ισραηλινά πυρά

Παλαιστίνιος εικονολήπτης έπεσε νεκρός από τα πυρά του ισραηλινού στρατού - Εργαζόταν στην παλαιστινιακή τηλεόραση

Παλαιστίνιος εικονολήπτης σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο εργαζόμενος στην παλαιστινιακή τηλεόραση δολοφονήθηκε από τον στρατό του Ισραήλ κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ.

Μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες Σάββατο.

Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο του Χάλεντ αλ Μάντχουν και κατήγγειλε «τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα».

Στα μέσα Αυγούστου τέσσερις δημοσιογράφοι του al Jazeera σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

