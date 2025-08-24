Διακοπές με φρουρούς «για να μην τρομάξουν οι ντόπιοι»: Η 33χρονη Αναστασία περιγράφει την εμπειρία της στο θέρετρο του Κιμ Γιονγκ Ουν

Δεν ήταν οι τυπικές καλοκαιρινές διακοπές. Η παρουσία φρουρών ασφαλείας δίπλα στους επισκέπτες θύμιζε ότι το νέο θέρετρο στη Βόρεια Κορέα, η Παραθαλάσσια Ζώνη Τουρισμού Γουονσάν Κάλμα, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο προορισμό.

Το πολυδιαφημισμένο project του Κιμ Γιονγκ Ουν άνοιξε την 1η Ιουλίου, δίπλα σε πεδίο δοκιμών πυραύλων, με ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα και υδάτινο πάρκο. Η 33χρονη Αναστασία Σαμσόνοβα από τη Μόσχα ήταν ανάμεσα στους πρώτους επισκέπτες και περιγράφει στο BBC την εμπειρία της.

Μαζί με άλλους 14 τουρίστες, πέρασε τις μέρες της υπό αυστηρή καθοδήγηση, με σταθερό πρόγραμμα και φρουρούς ασφαλείας που – όπως τους είπαν οι ξεναγοί – βρίσκονταν εκεί για να «μην τρομάξουν οι ντόπιοι» από την επαφή με ξένους.

Η φωτογράφιση εργοταξίων απαγορευόταν, όπως και τα αποκαλυπτικά ρούχα.

Άδειες παραλίες, αλλά ακριβά πακέτα

Παρά τους περιορισμούς, η Αναστασία περιγράφει «αψεγάδιαστες και σχεδόν άδειες παραλίες» με λευκή άμμο και ολοκαίνουργιες ξαπλώστρες.

Ένα εβδομαδιαίο πακέτο από τη Ρωσία με τρεις ημέρες στο θέρετρο κοστίζει περίπου 1.800 δολάρια, 60% περισσότερο από τον μέσο μηνιαίο μισθό στη χώρα της. Ακόμη και κοντά στο resort πωλούνται αναμνηστικά-μακέτες πυραύλων, γύρω στα 40 δολάρια το κομμάτι.

Το θέρετρο αποτελεί προσωπικό όραμα του Κιμ Γιονγκ Ουν και, σύμφωνα με αναφορές, αντλεί έμπνευση από το ισπανικό Μπενιντόρμ, το οποίο είχαν επισκεφθεί Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι το 2017.

North Korea has completed the Wonsan Kalma coastal tourist zone, a major east coast resort project promoted for years by leader Kim Jong Un to boost tourism, state media reported https://t.co/PyA9r2nW7c pic.twitter.com/cXkYwxjcx9 — Reuters (@Reuters) June 26, 2025

Το όνειρο του Κιμ και ο εφιάλτης

Ο ίδιος ο Κιμ πέρασε μεγάλο μέρος της νεότητάς του στην περιοχή, θέλοντας τώρα να τη μετατρέψει σε «κορωνίδα» της τουριστικής ανάπτυξης.

Πίσω από την εντυπωσιακή βιτρίνα, ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η κατασκευή του resort, που ξεκίνησε το 2018, έγινε με καταναγκαστική εργασία.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, επιστρατεύθηκαν ομάδες εργατών που δούλευαν σε εξαντλητικές βάρδιες, με ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο σε χρόνο-ρεκόρ.

Ανοιχτό μόνο σε Ρώσους

Αν και αρχικά παρουσιαζόταν ως διεθνής προορισμός, το θέρετρο άνοιξε τις πύλες του αποκλειστικά σε οργανωμένα ρωσικά γκρουπ, που λαμβάνουν ειδική άδεια. Μέσα στο 2024 ταξίδεψαν στη Βόρεια Κορέα περίπου 1.500 Ρώσοι τουρίστες, αριθμός που αυξήθηκε το 2025.

Τουρίστες από άλλες χώρες της Δύσης επιτράπηκαν προσωρινά φέτος τον Φεβρουάριο, αλλά η άδεια ανακλήθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα χωρίς εξηγήσεις.

North Korea’s glitzy new beach resort is closed to foreigners, except for 13 Russians who recently vacationed there. Daria Zubkova, a 35-year-old veterinarian from St. Petersburg, shared a trove of photos and videos from her trip. Watch more: https://t.co/bd3tKUXohW pic.twitter.com/FjWmErbw2p — The Wall Street Journal (@WSJ) August 4, 2025

Aναλυτές επισημαίνουν ότι το καθεστώς περιορίζει εσκεμμένα τον αριθμό ξένων τουριστών και ελέγχει αυστηρά τις μετακινήσεις τους. «Δεν θέλουν οι πολίτες να συγκρίνουν τη ζωή τους με εκείνη των ξένων και να αρχίσουν να αμφισβητούν το καθεστώς», εξηγεί ο ειδικός στις σχέσεις Βόρειας Κορέας – Ρωσίας, Αντρέι Λάνκοφ.

Παρά τις φιλοδοξίες του Κιμ να τονώσει τον τουρισμό και να φέρει συνάλλαγμα, το στοίχημα του Γουονσάν Κάλμα παραμένει αμφιλεγόμενο: ένα θέρετρο-βιτρίνα, χτισμένο με κόστος που μετριέται όχι μόνο σε δολάρια αλλά και σε ανθρώπινα δικαιώματα.