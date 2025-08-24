Logo Image

Στο Κίεβο ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ

Κόσμος

Στο Κίεβο ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ

REUTERS/James Park

«Ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας», τονίζει η Ουκρανική Προεδρία

Το Κίεβο επισκέπτεται ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτή την ξεχωριστή ημέρα — την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας– είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ στο Telegram.

Από την πλευρά του ο Αντρίι Γιερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλωσόρισε τον Καναδό πρωθυπουργό.

«Αυτή την ξεχωριστή ημέρα — την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας– είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας», σχολίασε ο Γιερμάκ στο Telegram.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube