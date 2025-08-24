Στο Κίεβο ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ

Το Κίεβο επισκέπτεται ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτή την ξεχωριστή ημέρα — την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας– είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ στο Telegram.

Από την πλευρά του ο Αντρίι Γιερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλωσόρισε τον Καναδό πρωθυπουργό.

