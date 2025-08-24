Logo Image

WSJ: Το Πεντάγωνο «φρενάρει» σιωπηρά τα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος

Κόσμος

Πύραυλος ATACMS

Παρά την πρόσφατη ανάρτηση Τραμπ με την οποία επέκρινε την απόφαση Μπάιντεν να μην αφήσει την Ουκρανία «να παίξει επίθεση»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει βάλει «φρένο» στη χρήση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ATACMS από την Ουκρανία εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Η απόφαση περορίζει τις στρατιωτικές επιλογές του Κιέβου, την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να δελεάσει το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μυστικός μηχανισμός έγκρισης

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, από την άνοιξη ισχύει ένας αδήλωτος μηχανισμός «αναθεώρησης», τον οποίο σχεδίασε ο υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι.

Η διαδικασία αυτή δίνει στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον τελικό λόγο για το αν το Κίεβο μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους ATACMS — που έχουν εμβέλεια σχεδόν 300 χιλιομέτρων — σε ρωσικό έδαφος. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό αίτημα απορρίφθηκε ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ανατροπή της πολιτικής Μπάιντεν

Η κίνηση αυτή συνιστά ουσιαστικά αναστροφή της απόφασης του Τζο Μπάιντεν το 2024, ο οποίος είχε επιτρέψει την Ουκρανία να πλήξει στόχους στη Ρωσία με ATACMS.

Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, επανέφερε περιορισμούς, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι «δεν μπορείς να κερδίσεις πόλεμο χωρίς να παίξεις επίθεση».

Στρατηγική ειρήνης με… περιορισμούς

O Λευκός Οίκος, δια στόματος της εκπροσώπου Καρολάιν Λίβιτ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στάσης και ότι ο Χέγκσεθ «δουλεύει σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ».

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να διατηρήσει το μομέντουμ των συνομιλιών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποφεύγοντας κινήσεις που θα θεωρηθούν κλιμάκωση.

Η Ουάσιγκτον ενέκρινε αυτήν την εβδομάδα πώληση 3.350 πυραύλων αέρος-εδάφους ERAMs, αξίας 850 εκατ. δολαρίων, που θα φθάσουν στο Κίεβο σε έξι εβδομάδες. Όμως και για τη χρήση τους η Ουκρανία θα χρειάζεται εκ των προτέρων έγκριση του Πενταγώνου.

Οι ουκρανικές εναλλακτικές

Καθώς τα αμερικανικά «βέτο» περιορίζουν το στρατηγικό της οπλοστάσιο, η Ουκρανία ενισχύει την ανάπτυξη δικών της όπλων, κυρίως drones που πλήττουν ρωσικές εγκαταστάσεις και ενός νέου cruise missile με την ονομασία «Flamingo», το οποίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτιμά ότι θα μπει σε μαζική παραγωγή έως τις αρχές του 2026.

