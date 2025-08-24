Σενεγάλη: Κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων σε αλλοδαπό στο Ντακάρ – Μέτρα από τις αρχές

Η Σενεγάλη λαμβάνει μέτρα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της mpox (ευλογιάς των πιθήκων), μετά τον εντοπισμό κρούσματος στο Ντακάρ, διευκρινίζοντας πως ο ασθενής είναι αλλοδαπός, καθώς η νόσος εξαπλώνεται στη δυτική Αφρική.

Κι άλλες δυτικοαφρικανικές χώρες πλήττονται τελευταία από την ασθένεια, ιδίως η Λιβερία, η Γουινέα και η Γκάνα, όπου υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Το υπουργείο Υγείας της Σενεγάλης ανακοίνωσε πως ενημερώθηκε προχθές Παρασκευή για την «επιβεβαίωση κρούσματος» της mpox, διευκρινίζοντας πως ο ασθενής «είναι ξένος υπήκοος που εισήλθε στη Σενεγάλη τη 19η Αυγούστου», με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες. Ο ασθενής έχει «τεθεί σε απομόνωση» σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Ντακάρ και η κατάστασή του είναι «σταθερή», πρόσθεσε.

Το υπουργείο, μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, «έθεσε αμέσως σε εφαρμογή το σύνολο των απαραίτητων μέτρων για να προληφθεί οποιαδήποτε εξάπλωση της νόσου», συμπλήρωσε, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Στις αρχές Ιουνίου, ο ΠΟΥ ανακοίνωνε ότι διατήρησε αμετάβλητο το επίπεδο συναγερμού του για την επιδημία της mpox, που πλήττει κυρίως κράτη της Αφρικής, καλώντας να υπάρξει «συνέχιση της διεθνούς υποστήριξης».

125 θάνατοι

Από τις αρχές του 2024 έχουν αναφερθεί πάνω από 37.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα της mpox στον ΠΟΥ από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 125 θανατηφόρων, δήλωνε τότε ο γενικός διευθυντής του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Η mpox, που προκαλείται από ιό της οικογένειας αυτού της ευλογιάς, έχει κύρια συμπτώματα τον υψηλό πυρετό και την εμφάνιση χαρακτηριστικών δερματικών εξανθημάτων, μεταξύ άλλων.

Ο ιός, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη ΛΔ Κονγκό το 1970, θεωρείτο εδώ και καιρό πως είναι περιορισμένος, κρούσματά της εντοπίζονται κυρίως σε κάπου δέκα κράτη της Αφρικής. Έχει δύο υπότυπους, τους 1 και 2. Ο τύπος 2 άρχισε το 2022 να εξαπλώνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου ο ιός δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ πριν. Μολύνει, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, κυρίως (αλλά όχι μόνο) ομοφυλόφιλους άνδρες.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ