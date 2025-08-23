ΗΠΑ: Ξανά υπό απέλαση ο Σαλβαδοριανός μετανάστης Αμπρέγο Γκαρσία

Να απελάσουν τον Σαλβαδοριανό Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία στην Ουγκάντα, σχεδιάζουν οι αμερικανικές δικαστικές αρχές, κατήγγειλαν σήμερα οι δικηγόροι του, σε ένα νέο επεισόδιο μετά την αρχική απέλασή του στη γενέτειρά του, την επιστροφή και τη φυλάκισή του στις ΗΠΑ και τελικά, την απελευθέρωσή του την Παρασκευή.

Εδώ και πέντε μήνες η υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία έχει μετατραπεί σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ και έφτασε να συζητιέται ακόμη και σε επίπεδο προέδρων – μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σαλβαδοριανού ομολόγου του, Ναγίμπ Μπουκέλε.

«Αρνήθηκε να δηλώσει ένοχος»

Οι δικηγόροι του, σε ένα έγγραφο που υπέβαλαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τενεσί, ζητούν να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος του πελάτη τους. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι μέλος «τρομοκρατικής» οργάνωσης που βοηθά παράτυπους μετανάστες στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, ο Αμπρέγο Γκαρσία, που είναι παντρεμένος με Αμερικανίδα και κατοικεί στο Μέριλαντ, αρνήθηκε να δηλώσει ένοχος στην κατηγορία της διακίνησης ανθρώπων, κάτι που θα του επέτρεπε, με βάση την πρόταση των αμερικανικών αρχών, να απελαθεί στην Κόστα Ρίκα, μια χώρα κοντά στο Σαλβαδόρ.

«Παρά τις εγγυήσεις της κυβέρνησης της Κόστα Ρίκα ότι θα τον δεχόταν εκεί, λίγα λεπτά μετά την αποφυλάκισή του (την Παρασκευή), ένας εκπρόσωπος της ICE, (σ.σ. της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης), ενημέρωσε το δικαστικό συμβούλιο ότι η (αμερικανική) κυβέρνηση σκοπεύει να τον απελάσει στην Ουγκάντα και διέταξε να εμφανιστεί στα γραφεία της ICE στη Βαλτιμόρη», αναφέρεται στο έγγραφο.

Μόλις επέστρεψε του ασκήθηκε δίωξη

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία αποφυλακίστηκε την Παρασκευή από το σωφρονιστικό κέντρο όπου είχε οδηγηθεί τον Ιούνιο, μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Είχε απελαθεί στις 15 Μαρτίου χωρίς να προηγηθεί καμία διαδικασία και στάλθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ, μαζί με περίπου άλλους 250 άνδρες που η Ουάσινγκτον λέει ότι είναι μέλη της Βενεζουελάνικης συμμορίας Τρεν δε Αράγουα. Η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε ότι η απέλασή του οφειλόταν σε «διοικητικό λάθος» επειδή, ναι μεν ο Αμπρέγο Γκαρσία δεν είναι νόμιμος μετανάστης στις ΗΠΑ αλλά το 2019 αμερικανικό δικαστήριο απαγόρευσε την απέλασή του στο Ελ Σαλβαδόρ με το αιτιολογικό ότι στην πατρίδα του κινδύνευε από τις συμμορίες.

Έπειτα από δικαστική μάχη που έφτασε μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ο Αμπρέγο Γκαρσία επέστρεψε στις ΗΠΑ αλλά αμέσως του ασκήθηκε δίωξη για διακίνηση μεταναστών το 2016. Τον Ιούλιο άλλος δικαστής διέταξε να αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του, στις 27 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΜΠΕ