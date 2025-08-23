Logo Image

Ρωσία: Καταρρίφθηκε drone που κατευθυνόταν προς την Μόσχα – Έκλεισαν αεροδρόμια

Κόσμος

REUTERS/Leah Millis

Καταστράφηκαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα κατέρριψε η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα,και ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια στο έδαφος, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν με ανάρτησή του στο Telegram.

Πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia. Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης είπαν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ

