Σερένα Γουίλιαμς: Μπορεί η εξομολόγησή της να άρει το στίγμα από τη χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος;

Η Σερένα Γουίλιαμς, η κορυφαία αθλήτρια που κατέκτησε 23 Grand Slam τίτλους και ενσάρκωσε την απόλυτη εικόνα φυσικής δύναμης, μιλά δημόσια για κάτι που πολλοί διστάζουν: τη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους.

Στα 43 της χρόνια, μετά από δύο γέννες και παρά την καθημερινή εξαντλητική προπόνηση, δεν μπόρεσε –όπως ομολογεί– να νικήσει τα παραπανίσια κιλά.

Έτσι, αποφάσισε να δοκιμάσει τα σκευάσματα GLP-1, ανοίγοντας μια δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση.

«Ένας αντίπαλος που δεν νικιόταν με προπόνηση»

Μιλώντας στο αμερικανικό Today Show, η Γουίλιαμς εξήγησε ότι είδε το βάρος της σαν «αντίπαλο». Παρά τις πέντε ώρες προπόνησης την ημέρα –τρέξιμο, ποδήλατο, σκαλοπάτια, βάρη– η ζυγαριά δεν έπεφτε. «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό», είπε. Έτσι κατέφυγε στη λύση που ήδη είχαν επιλέξει πολλοί φίλοι της: τα GLP-1. Μέσα σε οκτώ μήνες έχασε 14 κιλά.

Η ίδια τονίζει πως δεν πρόκειται για «μαγική λύση» ούτε για εύκολη διαδρομή. Δεν αποκάλυψε ποιας εταιρείας σκεύασμα χρησιμοποιεί, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η απώλεια βάρους ήρθε με συνδυασμό δίαιτας και άσκησης.

Οικονομικά συμφέροντα και σκεπτικισμός

Η εξομολόγηση, πάντως, συνέπεσε με τη συνεργασία της με την πλατφόρμα Ro, που διαθέτει στην αγορά GLP-1 σκευάσματα όπως τα Wegovy και Zepbound.

Επιπλέον, ο σύζυγός της είναι επενδυτής στην εταιρεία – κάτι που πυροδότησε σκεπτικισμό για τα κίνητρα της δημοσιότητας.

Παρά τις επιφυλάξεις, η παρουσία μιας αθλήτριας του βεληνεκούς της Γουίλιαμς δίνει, όπως εκτιμούν ειδικοί, «θάρρος» σε όσους χρησιμοποιούν τα φάρμακα και συχνά στιγματίζονται ως «τεμπέληδες» ή «ανίκανοι».

1/ @serenawilliams is our newest ambassador at @Ro. She’s sharing her weight loss story to inspire others. She has more willpower than most people on the planet and is the perfect example that weight is not just a matter of “diet and exercise”. pic.twitter.com/xZLyV9y94U — Z Reitano (@ZReitano) August 21, 2025

Η κοινωνική πίεση και το βάρος της εικόνας

Η Γουίλιαμς υπήρξε θύμα σχολιασμού για το σώμα της σε όλη της την καριέρα. Η πίεση να ανταποκριθεί σε κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς δεν σταμάτησε ποτέ, ακόμα κι όταν ήταν η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο.

Η περίπτωσή της δείχνει, όπως σημειώνουν πανεπιστημιακοί, πώς το θέμα του βάρους μπορεί να επισκιάσει επιτεύγματα μοναδικά στην ιστορία του αθλητισμού.

Η Σερένα δεν είναι η μόνη. Η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Γούπι Γκόλντμπεργκ και η Κέλι Κλάρκσον έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση των GLP-1.

Η δρ Κλερ Μάντιγκαν, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Loughborough, σημειώνει ότι οι πρώην επαγγελματίες αθλητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα να ελέγξουν το βάρος τους: «Είναι συνηθισμένοι να καίνε χιλιάδες θερμίδες και όταν σταματούν τον πρωταθλητισμό χρειάζεται δραστική αλλαγή συμπεριφοράς».

Ωστόσο, προειδοποιεί για τις παρενέργειες των σκευασμάτων – από γαστρεντερικά προβλήματα έως σπανιότερα σοβαρά ζητήματα με χοληδόχο κύστη και νεφρά.

Serena Williams opens up about using drugs to lose weight and get skinnier for the aesthetics. pic.twitter.com/WWDBOa4E6r — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) August 21, 2025

«Νιώθω πιο υγιής από ποτέ»

Η Γουίλιαμς δηλώνει ότι δεν είχε καμία παρενέργεια. Αντιθέτως, βλέπει βελτίωση στις αρθρώσεις και στις αιματολογικές της εξετάσεις. Σήμερα προπονείται για ημιμαραθώνιο: «Τρέχω πιο μακριά από ποτέ», λέει με υπερηφάνεια.

Η τενίστρια που έγραψε ιστορία στα κορτ, συνεχίζει να σπάει ρεκόρ – αυτή τη φορά εκτός γηπέδων. Και μέσα από την προσωπική της μάχη με το βάρος, επιχειρεί να αλλάξει την αντίληψη γύρω από τα φάρμακα απώλειας βάρους και το στίγμα που τα ακολουθεί.