Γκισλέιν Μάξγουελ για Έπσταϊν: Οι κολακείες για τον Τραμπ, ο Κλίντον, η λίστα και γιατί δεν πιστεύει την εκδοχή της αυτοκτονίας

Υπό έντονη πίεση για τον χειρισμό της υπόθεσηςΈπσταϊν η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή τα πρακτικά της πολύωρης συνέντευξης της Γκισλέιν Μάξγουελ με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η δημοσιοποίηση, που έγινε έπειτα από εβδομάδες αμφιταλαντεύσεων και υποσχέσεων που ανακλήθηκαν, στόχευε να κατευνάσει την οργή για τις υποψίες συγκάλυψης γύρω από τα «αρχεία Επσταϊν».

Η Μάξγουελ «δεν έκαψε» κανέναν

Στην κατάθεσή της, η Μάξγουελ –καταδικασμένη σε 20 χρόνια φυλάκισης για συνέργεια στη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων – δεν πρόσφερε καμία ουσιαστική νέα πληροφορία. Αρνήθηκε ότι υπήρξε ποτέ «λίστα πελατών» του Επσταϊν ή ότι εκείνος εκβίαζε ισχυρούς άνδρες, επιμένοντας πως «ποτέ δεν είδε κανέναν να κάνει κάτι ανάρμοστο».

Διέψευσε επίσης ότι ο Επσταϊν την πλήρωνε για να στρατολογεί νεαρά κορίτσια, όπως και την ύπαρξη κρυφών καμερών στις πολυτελείς κατοικίες του. Ακόμη, προσπάθησε να αποδυναμώσει τις καταγγελίες πως στρατολόγησε θύματα από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ.

Η αμφισβήτηση της «αυτοκτονίας»

Αν και δεν αποκάλυψε τίποτα για τις δραστηριότητες του Επσταϊν, η Μάξγουελ άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων για τον θάνατό του.

«Δεν πιστεύω ότι πέθανε από αυτοκτονία», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να πρόκειται για επίθεση εντός φυλακής.

Η θέση της συντάσσεται με το μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών που θεωρούν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει κρίσιμες πληροφορίες για τον θάνατο του χρηματιστή το 2019 μέσα στο κελί του.

Η κολακεία προς τον Τραμπ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές της στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Μάξγουελ χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο «κύριο σε όλες τις περιπτώσεις» και μίλησε με θαυμασμό για την πολιτική του επιτυχία.

«Πάντα τον συμπαθούσα και τον θαυμάζω για το κατόρθωμα του να εκλεγεί πρόεδρος», είπε χαρακτηριστικά. Δεν παρέλειψε να τον αποκαλέσει «έναν από τους σπουδαιότερους επιχειρηματίες όλων των εποχών».

Οι αναφορές αυτές, σε συνδυασμό με τη μεταφορά της Μάξγουελ σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας –κάτι που θεωρητικά δεν θα δικαιούταν– ενίσχυσαν τις εικασίες ότι επιδιώκει ευνοϊκή μεταχείριση ή ακόμη και χάρη.

Οι Κλίντον και τα άλλα ονόματα

Τα πρακτικά περιέχουν αναφορές και σε άλλα μεγάλα ονόματα – από τον Μπιλ Κλίντον και τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέχρι τον Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Η Μάξγουελ ξεκαθάρισε ότι δεν είδε ποτέ τον Κλίντον να επισκέπτεται το διαβόητο ιδιωτικό νησί του Επσταϊν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Τραμπ πως ο πρώην πρόεδρος ήταν «στενότερος φίλος» του χρηματιστή.

Παράλληλα, υποβάθμισε τη σχέση Επσταϊν – Κλίντον, λέγοντας ότι ο πρώην πρόεδρος «με εκτιμούσε προσωπικά» και ότι εκείνη βοήθησε στην αρχική οργάνωση της Clinton Global Initiative.

Η υπόθεση συνεχίζει να βαραίνει την Ουάσιγκτον

Η δημοσιοποίηση της συνέντευξης, αν και πολυαναμενόμενη, άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Η Μάξγουελ επέμεινε στις αρνήσεις της, αμφισβήτησε την επίσημη εκδοχή για τον θάνατο του Επσταϊν και μοίρασε κολακευτικά σχόλια στον Τραμπ, χωρίς να φωτίσει ουσιαστικά την υπόθεση.

Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τα «αρχεία Επσταϊν» παραμένει πολιτικά εκρηκτική. Ένα μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν λέει όλη την αλήθεια – και η στάση της Μάξγουελ δύσκολα θα πείσει για το αντίθετο.