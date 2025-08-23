Συρία: Με διορισμό 70 βουλευτών, οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την πτώση του Άσαντ

Οι πρώτες, μετά την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, βουλευτικές εκλογές στη Συρία, δεν θα διεξαχθούν σε τρεις επαρχίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, δήλωσε σήμερα εκλογική επιτροπή.

Οι εκλογές επρόκειτο αρχικά να διεξαχθούν στις 15-20 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο εκπρόσωπος της ανώτατης εκλογικής επιτροπής, Χάσαν αλ Νταγίμ, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) πως οι εκλογές θα αναβληθούν στη νότια επαρχία Σουέιντα καθώς και στις επαρχίες Χασάκε και Ράκα στη βορειοανατολική Συρία λόγω «προκλήσεων ασφαλείας».

Τον περασμένο μήνα, η Σουέιντα, προπύργιο της κοινότητας της συριακής μειονότητας των Δρούζων, βίωσε φονική διαθρησκευτική βία.

Η Χασάκε και η Ράκα, εν τω μεταξύ, τελούν υπό τον έλεγχο των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων οι σχέσεις των οποίων με την κυβέρνηση της Δαμασκού είναι τεταμένες.

Ο αλ Νταγίμ δεν ανέφερε νέα ημερομηνία, αλλά είπε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στις τρεις επαρχίες όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Θα διορίζεται το ένα τρίτο των βουλευτών

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάραα επικύρωσε διάταγμα σχετικά με ένα προσωρινό εκλογικό σύστημα με το οποίο έχει την εξουσία να διορίζει το ένα τρίτο των 210 μελών της Βουλής. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα θα επιλέγονται από εκλογικά σώματα.

Επικεφαλής μιας συμμαχίας ανταρτών υπό ισλαμιστική ηγεσία, ο αλ Σάρα ανέτρεψε τον Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος διέφυγε από τη χώρα για τη Ρωσία.

Τον Ιανουάριο, οι νέοι ηγέτες της χώρας διέλυσαν τη Βουλή όπου κυριαρχούσε το κόμμα Μπάαθ του Άσαντ.

Τον Μάρτιο, ο αλ Σάρα ενέκρινε προσωρινό Σύνταγμα που εγκαθίδρυσε πενταετή περίοδο πολιτικής μετάβασης.

Μετά την πτώση του Άσαντ, η νέα ηγεσία επιδίωξε διεθνή αναγνώριση και οικονομική υποστήριξη προκειμένου να ανοικοδομήσει τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα μία δεκαετία και πλέον εμφυλίου πολέμου.

