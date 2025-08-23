Αδελφοί Μενέντεζ: Σόκαραν την Αμερική 36 χρόνια πριν με ένα διπλό φονικό – Τι ζητούν τώρα, ποιοι τους στηρίζουν

Στις 20 Αυγούστου 1989 οι Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ σκότωσαν εν ψυχρώ τους γονείς τους, Χοσέ και Κίτι, μέσα στη βίλα της οικογένειας στο Μπέβερλι Χιλς.

Ο πατέρας, υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας, δέχθηκε έξι πυροβολισμούς με καραμπίνα. Η μητέρα τους δέκα.

Αρχικά οι δύο αδελφοί ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν τους γονείς τους νεκρούς. Ωστόσο η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν η φίλη του ψυχολόγου που παρακολουθούσε τον Έρικ αποκάλυψε στην αστυνομία τις απειλές και τις ομολογίες τους.

Από τις δίκες στη φυλακή χωρίς αναστολή

Οι αδελφοί συνελήφθησαν το 1990. Η πρώτη δίκη τους το 1993 κατέληξε σε αδιέξοδο, αλλά στην κοινή δίκη που ακολούθησε το 1995 κρίθηκαν ένοχοι για φόνο εκ προμελέτης και συνωμοσία.

Το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής. Οι Μενέντεζ υποστήριξαν ότι έδρασαν σε αυτοάμυνα, έπειτα από χρόνια σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε τις αιτιάσεις τους. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι κίνητρο ήταν η κληρονομιά της οικογένειας. Μετά τη δολοφονία των γονιών τους είχα επιδοθεί σε αγορές πολυτελών αυτοκινήτων, ρολογιών, διαμερισμάτων και εν γένει ζούσαν μία ζωή μέσα στη χλιδή.

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος

Το 2024 το Netflix έφερε την υπόθεση ξανά στο επίκεντρο με τη δραματοποιημένη σειρά Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Το πρόγραμμα εκτοξεύθηκε στην κορυφή της πλατφόρμας, προσελκύοντας εκατομμύρια θεατές και ανοίγοντας εκ νέου τη δημόσια συζήτηση.

Η σειρά έδωσε βήμα στις αντικρουόμενες αφηγήσεις:

Από τη μία έχουν τα όσα σοκαριστικά υποστήριξαν οι ίδιοι για τη συστηματική σεξουαλική κακοποίησή τους από τον πατέρα τους, εν γνώσει της μητέρας τους που δεν έκανε τίποτα για να το σταματήσει.

Από την άλλη η εικόνα δύο νέων που δολοφόνησαν τους γονείς τους, προσπάθησαν να πείσουν τις αρχές ότι πίσω από το έγκλημα βρισκόταν η μαφία και οι ίδιοι έκαναν πάρτι και ξόδευαν ασύστολα χρήματα.

Διάσημοι όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Ρόζι Ο’Ντόνελ τάχθηκαν υπέρ της αποφυλάκισης τους.

Οι ελπίδες αποφυλάκισης

Τον Μάιο του 2025, έπειτα από σχετικό αίτημα του τότε εισαγγελέα Λος Άντζελες, δικαστήριο αναγνώρισε ότι μετά από 35 χρόνια οι δύο αδελφοί είχαν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αναστολή, βάσει νόμου για όσους διέπραξαν εγκλήματα πριν από τα 26 τους.

Η ποινή τους μετατράπηκε σε «50 χρόνια έως ισόβια», δίνοντάς τους ελπίδα αποφυλάκισης.

Όμως σε δύο ξεχωριστές ακροάσεις ενώπιον επιτροπών αποφυλάκισης (χθες και προχθές), η απάντηση ήταν και για τον Έρικ και για τον Λάιλ αρνητική.

Στην περίπτωση του Έρικ, η επιτροπή έκρινε ότι «δεν υπήρξε υπόδειγμα κρατουμένου και παραμένει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».

Για τον Λάιλ, η απόφαση βασίστηκε στη «βίαιη φύση του εγκλήματος» και στα «αντικοινωνικά χαρακτηριστικά» που, κατά τους δικαστές, εξακολουθεί να παρουσιάζει.

Το επόμενο βήμα

Οι Μενέντεζ θα έχουν νέα ευκαιρία για αναστολή σε τρία χρόνια, με δυνατότητα να μειωθεί στους 18 μήνες για καλή διαγωγή.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, εξετάζει αίτημα για χάρη – απόφαση με πολιτικές προεκτάσεις, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει βλέψεις για τον Λευκό Οίκο.

Η υπόθεση των αδελφών Μενέντεζ εξακολουθεί να διχάζει την αμερικανική κοινή γνώμη. Για κάποιους είναι το παράδειγμα δύο προνομιούχων παιδιών που σκότωσαν για την περιουσία. Για άλλους, μια ιστορία κακοποίησης που αγνοήθηκε από τη Δικαιοσύνη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, τρεις δεκαετίες μετά το μακελειό στο Μπέβερλι Χιλς, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πάθος, συγκίνηση και ατέρμονες συζητήσεις για το πού τελειώνει η ευθύνη και πού αρχίζει η κακοποίηση.