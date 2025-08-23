Η κόρη του αποφοίτησε στα 11 από το Κολέγιο – Αυτή είναι η μία και μοναδική συμβουλή του στους γονείς

Η Αλίσα Περάλες είναι μόλις 11 ετών, αλλά έχει ήδη πετύχει όσα πολλοί δεν προλαβαίνουν σε μια ζωή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC, τον περασμένο Μάιο πήρε δύο πτυχία associate στις Επιστήμες και τα Μαθηματικά από το Crafton Hills College στην Καλιφόρνια.

Το φθινόπωρο θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Riverside, όπου θα εστιάσει στην Πληροφορική, με στόχο να μπει στον χώρο της τεχνολογίας και, όπως λέει, να φτιάξει δική της startup.

Πίσω από την εντυπωσιακή πορεία της βρίσκεται ο πατέρας της, Ραφαέλ, που αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα του ως δικηγόρος για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην εκπαίδευσή της. «Τα παιδιά έρχονται πρώτα. Εκείνη έρχεται πριν από όλα, ακόμη και από μένα», τονίζει στο CNBC.

Παράτησε τη δικηγορία, έγινε κατ’οίκον δάσκαλος

Από την ηλικία του ενός έτους, όταν η Αλίσα είχε ήδη αρχίσει να μιλά και να μετρά, ο Ραφαέλ πήρε την απόφαση να σταματήσει τη δουλειά του. Την εκπαίδευε στο σπίτι, σχεδιάζοντας ο ίδιος το πρόγραμμα με βάση τα ενδιαφέροντά της.

Μέχρι τα 8 της είχε ολοκληρώσει την ύλη λυκείου και είχε το δικαίωμα να φοιτήσει σε κολέγιο.

Η καθημερινότητα ήταν αυστηρά δομημένη: μαθήματα από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, πέντε μέρες την εβδομάδα.

Παράλληλα όμως, ο πατέρας της φρόντιζε να της δίνει και «βαλβίδες αποσυμπίεσης» — βόλτες με το πατίνι στη γειτονιά, επισκέψεις στη Disneyland σχεδόν κάθε εβδομάδα, και εκπαιδευτικά ταξίδια σε μέρη όπως το Grand Canyon και το Mount Rushmore.

Οι οικονομικές θυσίες

Χωρίς το εισόδημα της δικηγορίας, τα οικονομικά της οικογένειας ήταν δύσκολα. Ο Ραφαέλ έμεινε «όρθιος» χάρη στα ενοίκια από ένα εμπορικό ακίνητο που είχε κληρονομήσει.

Παρά τις δυσκολίες, δεν μετάνιωσε ποτέ: «Ήμουν πάντα σίγουρος ότι ήταν το σωστό. Ήξερα ότι θα έβρισκα τρόπο να τα καταφέρω».

Η 11χρονη σήμερα ετοιμάζεται να ζήσει σαν οποιαδήποτε άλλη πρωτοετής φοιτήτρια — να κάνει φίλους, να ταξιδέψει, να χτίσει μια καριέρα στην τεχνολογία.

Αλλά λόγω ηλικίας θα μένει ακόμα με τον πατέρα της, ενώ εκείνος σκοπεύει να τη συνοδεύει στις παραδόσεις. «Δεν πρόκειται να επιστρέψω σύντομα σε δουλειά γραφείου. Η προτεραιότητά μου είναι να είμαι δίπλα της», λέει.

Η αξία του χρόνου με τα παιδιά

Για αυτό και έχει μόνο μία συμβουλή για τους γονείς: Τα παιδιά έρχονται πρώτα. Οι ειδικοί από την πλευρά τους προειδοποιούν ότι η απόλυτη αφοσίωση μπορεί να οδηγήσει σε εξουθένωση για τον γονιό. Όμως τονίζουν πως η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών φέρνει καλύτερες επιδόσεις και περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Όπως λέει η ψυχολόγος Τόβα Κλάιν, «δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά η ποιότητα του χρόνου. Τα παιδιά θέλουν απλώς να είναι μαζί σας».