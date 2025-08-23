Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Πολωνοί δεν συμφωνούν με την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης

Η πλειονότητα των Πολωνών δεν επιθυμεί τη συμμετοχή σε μια πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της SW Research.

Σύμφωνα με το γκάλοπ, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι, 17,3% τάσσονται υπέρ και 21,6% δηλώνουν αναποφάσιστοι για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 800 ανθρώπων την Τρίτη και την Τετάρτη (19-20/8).

Οι άνδρες είναι πιο πολλοί από τις γυναίκες που αντιτίθενται στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη, όπως και οι κάτοικοι αστικών περιοχών και οι νεώτεροι σε ηλικία, σε σχέση με κατοίκους αγροτικών περιοχών και μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους.

Δημόσια συζήτηση γίνεται εδώ και μήνες στην Ευρώπη για ενδεχόμενη ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στην περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απέκλεισε άμεση στρατιωτική εμπλοκή της χώρας του, αλλά προσέφερε επιμελητειακή και πολιτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Η Πολωνία μοιράζεται σύνορα 500 και πλέον χιλιομέτρων με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, την UNHCR, η Πολωνία φιλοξενούσε περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες τον Ιούλιο, η δεύτερη χώρα σε αριθμό Ουκρανών προσφύγων μετά τη Γερμανία που φιλοξενεί 1,2 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες.

Δύο χωριά στο Ντονέτσκ κατέλαβε η Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε δύο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση επί του εδάφους.

Σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέλαβε στην περιοχή αυτή τις κοινότητες Σερέντνιε και Κλέμπαν-Μπικ.

Η κατάληψη της τελευταίας αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς την πόλη Κοστιαντινίφκα, σημαντικό προπύργιο στον δρόμο του Κραματόρσκ που είναι από την πλευρά του ένα σημαντικό σημείο για την ουκρανική επιμελητεία στο μέτωπο της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Ο ρωσικός στρατός έχει αυξήσει τα εδαφικά κέρδη του τους τελευταίους μήνες απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που υστερούν σε άνδρες και εξοπλισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ