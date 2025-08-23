Ισπανία: Μειώθηκαν οι ενεργές εστίες – Αισιοδοξία για το τέλος του πύρινου εφιάλτη

Στις 16 (από τις 40) έχουν μειωθεί οι ενεργές εστίες στην Ισπανία, η οποία έχει υποστεί τεράστια καταστροφή από τις πυρκαγιές τις τελευταίες εβδομάδες.

Το δε κόστος υπολογίζεται σε 3,8 δισ. ευρώ.

Οι πολίτες διαδηλώνουν στις περιοχές της Καστίλλης & Λεόν, στη Γαλικία αλλά και στην Εξτρεμαδούρα, ζητώντας περισσότερα μέσα για πρόληψη των πυρκαγιών παρά για καταστολή, με φόντο την ανυπολόγιστη καταστροφή.

Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό στην Ιγουένια στη Λεόν, επειδή η τοπογραφία εμποδίζει την πρόσβαση για τις επίγειες ομάδες που ανταποκρίνονται στο πιο επικίνδυνο ενεργό μέτωπο, αυτό στο βορρά

Στην Αστούριας, όπου βρέθηκε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, υπάρχει μία σοβαρή πυρκαγιά, και στη Γαλικία, τέσσερις εξαπλώνονται μεταξύ Ουρένσε και Ποντεβέδρα.

Στο Κάθερες το μέτωπο έχει επιτέλους σταθεροποιηθεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών και την Προεδρία της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Εξτρεμαδούρα, Άμπελ Μπαουτίστα, αφού έκαψε 17.300 εκτάρια.

Αίσθηση βελτίωσης αλλά οι πυρκαγιές είναι «ύπουλες»

«Δεν μένει πλέον μεγάλο κομμάτι και το τέλος πλησιάζει», εκτίμησε η Βιρχίνια Μπαρκόνες, η γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας στη δημόσιο τηλεόραση TVE. Πρόκειται για πολύ «ύπουλες» πυρκαγιές και «πρέπει να καταβληθεί μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτή τη φοβερή κατάσταση», πρόσθεσε ωστόσο.

«Η γενική αίσθηση είναι αυτή μίας βελτίωσης, μιας ευνοϊκής εξέλιξης, ότι τα χειρότερα έχουν περάσει», επέμεινε.

Χιλιάδες άνθρωποι και πολλά χωριά εκκενώνονται λόγω απειλών πυρκαγιάς, όμως πολλοί κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών.

Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν εν μέσω βάρβαρου καύσωνα που διήρκεσε 16 ημέρες , με θερμοκρασίες που ανήλθαν στους 40 βαθμούς σε όλη τη χώρα, φθάνοντας τους 45 βαθμούς σε πολλές περιοχές ιδίως στον νότο.

Με το τέλος του καύσωνα, μια αύξηση της υγρασίας και λιγότερο ισχυρούς ανέμους, οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από El Pais, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη

Καμένη γη η Ευρώπη: Πώς έγιναν στάχτη 10 εκατομμύρια στρέμματα

Σε σοκ η Ισπανία από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – Οργή για τη δραστική μείωση κονδυλίων, έρευνα της Εισαγγελίας