Ουκρανία: Συνετρίβη μαχητικό MiG-29 – Νεκρός ο κυβερνήτης

Κόσμος

Τα σοβιετικής κατασκευής MiG-29 αποτελούν τη βάση της μικρής Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κυβερνήτης.

Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

Τα σοβιετικής κατασκευής MiG-29 αποτελούν τη βάση της μικρής Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, η οποία έχει λάβει αεροσκάφη αυτού του τύπου από την Πολωνία και τη Σλοβακία αφότου ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε επίσης επιθέσεις από 49 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, 36 από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Αναφέρθηκαν πλήγματα σε επτά τοποθεσίες και οι σειρήνες ήχησαν στο Κίεβο στη διάρκεια του πρωινού.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε και πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε έναν δρόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

