Σαλβίνι κατά Μακρόν: Να πάει εκείνος να πολεμήσει στην Ουκρανία – Ενόχληση Παρισιού, κλήθηκε η Ιταλίδα πρέσβειρα

Το Παρίσι κάλεσε την πρέσβειρα της Ιταλίας στη Γαλλία, Εμανουέλα ντ’ Αλεσάντρο, «μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις» του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι εναντίον του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την υποστήριξή του στην αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Υπενθυμίστηκε στην πρέσβειρα ότι αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με το κλίμα εμπιστοσύνης και τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και με τις πρόσφατες διμερείς εξελίξεις, οι οποίες ανέδειξαν τις ισχυρές συγκλίσεις μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως όσον αφορά την αδιάλειπτη υποστήριξη προς την Ουκρανία», σημείωσε στο AFP διπλωματική πηγή, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του ραδιοφωνικού σταθμού France Inter.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μιλάνο, όταν ρωτήθηκε για την πιθανή αποστολή ιταλών στρατιωτών στην Ουκρανία μετά τη διακοπή των εχθροπραξιών, όπως σχεδιάζουν να κάνουν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ματέο Σαλβίνι πρότεινε στον Εμανουέλ Μακρόν να «πάει ο ίδιος» φορώντας κράνος και κρατώντας όπλο. Ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Lega, που είναι στενός συνεργάτης της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν , είχε ήδη χαρακτηρίσει τον Γάλλο πρόεδρο «τρελό» τον Μάρτιο, κατηγορώντας τον ότι ωθεί την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Πηγή: Le Figaro