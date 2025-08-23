ΗΠΑ: Πούλμαν με τουρίστες ανετράπη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης – 5 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες.

Το πούλμαν κινείτο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτόπου, στον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Update -Live stream multiple fatalities and over 30 injured after a tour bus crashed and rolled over on I-90 West in Penbroke, New York. 6 Mercy Flights flew patients to the Buffalo Hospital they are still working removing some trapped patients. This is a… pic.twitter.com/YXpv7AKcBP — Todd Paron (@tparon) August 22, 2025

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πολλούς τραυματίες στο τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε περίπου 50 επιβάτες.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ