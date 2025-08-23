Logo Image

ΗΠΑ: Πούλμαν με τουρίστες ανετράπη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης – 5 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

ΗΠΑ: Πούλμαν με τουρίστες ανετράπη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης – 5 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

REUTERS/Al Drago/Φωτ. αρχείου

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με τον Καναδά

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες.

Το πούλμαν κινείτο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτόπου, στον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πολλούς τραυματίες στο τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε περίπου 50 επιβάτες.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

