Δικαίωση για τα αδέσποτα σκυλιά της Ινδίας – Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποίησε απόφαση που διέταζε τον εγκλεισμό τους

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας τροποποίησε προηγούμενη απόφασή του, η οποία καλούσε τις αρχές στο Δελχί και τα προάστια της πόλης να μεταφέρουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά σε καταφύγια, μετά από εκτεταμένες διαμαρτυρίες οργανώσεων για την προστασία των ζώων.

Η νέα απόφαση, που ελήφθη από τριμελές δικαστικό σώμα, αναφέρει ότι τα αδέσποτα πρέπει να αφήνονται ελεύθερα αφού εμβολιαστούν και στειρωθούν, ωστόσο σκυλιά με λύσσα ή επιθετική συμπεριφορά θα πρέπει να εμβολιάζονται και να παραμένουν σε καταφύγια.

Το δικαστήριο απαγόρευσε επίσης το τάισμα των αδέσποτων σκύλων σε δημόσιους χώρους και διέταξε τη δημιουργία ειδικών σημείων όπου αυτό θα μπορεί να γίνεται.

Στις 11 Αυγούστου, δύο άλλοι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου είχαν εκφράσει ανησυχία για την αυξανόμενη «μάστιγα των δαγκωμάτων από σκύλους που οδηγούν σε κρούσματα λύσσας» στο Δελχί και στα προάστια.

Ένα εκατομμύριο αδέσποτα στο Δελχί

Σύμφωνα με δημοτικές πηγές, στο Δελχί υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο αδέσποτα σκυλιά, ενώ αύξηση του αριθμού παρατηρείται και στα προάστια Νόιντα, Γκαζιαμπάντ και Γκουρουγκράμ.

Η Ινδία φιλοξενεί εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά και, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ευθύνεται για το 36% των θανάτων από λύσσα παγκοσμίως.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, στις 11 Αυγούστου το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τις αρχές στην πρωτεύουσα και τα προάστια να μαζέψουν όλα τα αδέσποτα και να τα τοποθετήσουν σε καταφύγια, δίνοντας οκτώ εβδομάδες για την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων.

Σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις

Η απόφαση αυτή παραβίαζε τους ισχύοντες κανόνες, που προβλέπουν την επιστροφή των ζώων στο αρχικό σημείο περισυλλογής τους μετά τη στείρωση, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και νομικές προσφυγές από οργανώσεις προστασίας των ζώων.

Οι οργανώσεις ζήτησαν πιο ανθρώπινες λύσεις, όπως εμβολιασμούς και στειρώσεις, προειδοποιώντας ότι η τοποθέτηση όλων των ζώων σε καταφύγια θα οδηγούσε σε υπερπληθυσμό και ενδεχομένως σε θανάτωση των ζώων.

Έπειτα από την κατακραυγή, το Ανώτατο Δικαστήριο συγκρότησε τριμελή επιτροπή για να επανεξετάσει την υπόθεση.

Η τροποποίηση της απόφασης

Στην απόφαση της Παρασκευής, το δικαστήριο «πάγωσε» την προηγούμενη εντολή για μαζική περισυλλογή, διευκρινίζοντας ότι τα μη επιθετικά και μη μολυσμένα ζώα μπορούν να επιστρέφουν στο σημείο απ’ όπου περισυνελέγησαν, εφόσον έχουν εμβολιαστεί και στειρωθεί.

Το δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν αδέσποτα μπορούν να το ζητήσουν από τους δήμους, αλλά τα υιοθετημένα σκυλιά δεν θα πρέπει να επιστρέφουν στους δρόμους.

Επιπλέον, το δικαστήριο προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους ταΐζουν αδέσποτα σε δημόσιους χώρους και κάλεσε τις φιλοζωικές οργανώσεις να μην παρεμβαίνουν στις αποφάσεις του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να διαμορφώσει εθνική πολιτική για τα αδέσποτα σκυλιά, εξετάζοντας ανάλογες υποθέσεις που εκκρεμούν σε διάφορες πολιτείες.

Η απόφαση έχει χαιρετιστεί από φιλοζωικές οργανώσεις.

Η Αλόκπαρνα Σενγκούπτα, διευθύντρια της οργάνωσης Humane World for Animals India, δήλωσε ότι η απόφαση ήταν «ισορροπημένη, δομημένη και συμπονετική».

Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη καθορισμού σαφών και επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό ενός σκύλου ως «επιθετικού», ώστε η απόφαση να μην χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ή μεροληπτικά για να δικαιολογηθούν αυθαίρετες περισυλλογές και περιορισμοί.

Με πληροφορίες από BBC