Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος της Σρι Λάνκα – Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει

Ο πρώην πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, συνελήφθη για φερόμενη κατάχρηση κρατικών κονδυλίων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες που σχετίζονται με ταξίδια που πραγματοποίησε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος.

Γιατί κατηγορείται

Ο Βικρεμεσίνγκε εμφανίστηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο της πρωτεύουσας Κολόμπο, αφού προηγουμένως είχε καταθέσει στην Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών (CID). Παρά το αίτημά του για αποφυλάκιση λόγω προβλημάτων υγείας, διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με το BBC Sinhala, ο 76χρονος πραγματοποίησε 23 ταξίδια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, με κόστος που ξεπέρασε τα 600 εκατομμύρια ρουπίες (περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ή 1,4 εκατομμύρια λίρες).

Η σύλληψη της Παρασκευής σχετίζεται με μία στάση του στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο των G77 στην Κούβα, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

Κατά την εν λόγω επίσκεψη, ο ίδιος και η σύζυγός του παρευρέθηκαν σε τελετή στο Πανεπιστήμιο του Γουλβερχάμπτον.

Η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της Σρι Λάνκα ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για ιδιωτική επίσκεψη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από κρατικά κονδύλια — κάτι που ο Βικρεμεσίνγκε αρνείται.

Η έρευνα παραπέμφθηκε αρχικά στο δικαστήριο τον Ιούνιο.

Η πορεία του

Υπηρέτησε ως πρόεδρος από το 2022 έως το 2024, αναλαμβάνοντας το αξίωμα μετά τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της χώρας, η οποία προκάλεσε λαϊκή εξέγερση και την αποχώρηση του προκατόχου του, Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα.

Αναγνωρίστηκε ευρέως για τη συμβολή του στην οικονομική ανάκαμψη του νησιού.

Ο Βικρεμεσίνγκε είχε επίσης υπηρετήσει σε έξι διαφορετικές θητείες ως πρωθυπουργός από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα.

Ο Βικρεμεσίνγκε είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος που συλλαμβάνεται στη Σρι Λάνκα. Υπήρξε σημαντικό πολιτικό πρόσωπο της χώρας από το 1977, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, προέρχεται από εύπορη οικογένεια πολιτικών και επιχειρηματιών.

Κατά την ηγεσία του στο Ενωμένο Εθνικό Κόμμα (UNP) από το 1994, πιστώθηκε με την προσπάθεια εξυγίανσής του, ιδρύοντας πειθαρχική επιτροπή για την απομάκρυνση διεφθαρμένων μελών.

Με τα χρόνια, επιδίωξε πολλές φορές να εκλεγεί πρόεδρος — καταφέρνοντάς το τελικά το 2022, μετά την αποχώρηση του Ρατζαπάκσα.

Την εποχή εκείνη, το κόμμα του είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τη Βουλή στις εκλογές του 2020, με τον ίδιο να είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του κόμματος στο κοινοβούλιο.

Το 2024 ηττήθηκε στις εκλογές από τον αριστερών τάσεων Ανούρα Κουμάρα Ντισσανάγκε.

