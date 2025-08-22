Logo Image

ΗΠΑ: Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο – Επέστρεφε στη Νέα Υόρκη από τους καταρράκτες του Νιαγάρα

Φωτ. αρχείου

Αδιευκρίνιστος παραμένει επί του παρόντος ο αριθμός των θυμάτων

Τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε στη Νέα Υόρκη από τους καταρράκτες του Νιαγάρα ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Στο λεωφορείο επέβαιναν περισσότεροι από 50 άνθρωποι, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους, αλλά και για παιδιά μεταξύ των θυμάτων.

Το λεωφορείο ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο I-90 κοντά στο Πέμπροκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν αυτό ανετράπη.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι επιβάτες ήταν τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα και τις Φιλιππίνες.

