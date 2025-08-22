Για πλαστά πτυχία εγκαλείται ο Φιντάν – Τι απαντά το τουρκικό ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απέρριψε κατηγορηματικά τις πρόσφατες καταγγελίες που αμφισβητούν τη γνησιότητα των ακαδημαϊκών τίτλων του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Από τις σπουδές του Χακάν Φιντάν στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τα μεταπτυχιακά του στο Πανεπιστήμιο Bilkent, οι υπόνοιες για πλαστά πτυχία έχουν εξελιχθεί σε ζήτημα με ευρύτερες πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμησης, ενώ η αντιπολίτευση τις αξιοποιεί ως ένδειξη βαθιάς θεσμικής κρίσης και απώλειας εμπιστοσύνης προς το κράτος.

Τι λένε πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ

Πηγές του Υπουργείου τόνισαν ότι τόσο το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας (DMM), όσο και το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK), έχουν ήδη απαντήσει σε αυτούς τους ισχυρισμούς με επίσημα έγγραφα.

«Τα πτυχία προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού του Υπουργού, μαζί με τα πιστοποιητικά ισοτιμίας τους, δημοσιοποιήθηκαν από το DMM στις 15 Μαΐου 2025», ανέφερε το Υπουργείο.

Αξιωματούχοι υπενθύμισαν επίσης ότι το YÖK είχε επιβεβαιώσει προηγουμένως την ισοτιμία των τίτλων του Φιντάν, απαντώντας σε σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας διαβίβασε την απάντηση του YÖK σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση στις 12 Ιουνίου 2025.

Το Υπουργείο χαρακτήρισε την πρόσφατη αναβίωση των ισχυρισμών αυτών ως συνέχεια μιας «συστηματικής εκστρατείας δυσφήμισης» κατά του Υπουργού Φιντάν, που φέρεται να ξεκίνησε από κύκλους συνδεδεμένους με την οργάνωση FETÖ τα τελευταία χρόνια.

«Αβάσιμες κατηγορίες που στοχεύουν τον Υπουργό μας προβάλλονται επανειλημμένα από τη FETÖ και παρόμοιες δομές, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας να πληγεί η αξιοπιστία του», ανέφεραν οι πηγές.

Κατέληξαν σημειώνοντας ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες ως απάντηση στις ανανεωμένες κατηγορίες.

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Φιντάν

Ο Χακάν Φιντάν ξεκίνησε τη βασική του εκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Παρακολούθησε την Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών Ηλεκτρονικών, κατόπιν τη Σχολή Επικοινωνιών του Στρατού Ξηράς και τη Σχολή Στρατιωτικών Ξένων Γλωσσών. Από το 1986 έως το 2001 υπηρέτησε ως υπαξιωματικός στις Τουρκικές Χερσαίες Δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εξειδικεύτηκε στις στρατιωτικές επικοινωνίες, στην τεχνολογία και απέκτησε ισχυρή επιχειρησιακή πειθαρχία.

Συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας πτυχίο Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης από το University of Maryland University College (UMUC). Ο τίτλος αυτός αναγνωρίστηκε επίσημα από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) της Τουρκίας μέσω πιστοποιητικού ισοτιμίας. Η εμπειρία του στο εξωτερικό του παρείχε σημαντικές γνώσεις για τη διεθνή διακυβέρνηση και τα πολιτικά συστήματα.

Μετά την επιστροφή του στην Τουρκία, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Bilkent. Η μεταπτυχιακή του εργασία με τίτλο «Ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών στην εξωτερική πολιτική» εξέτασε τη συμβολή της πληροφορίας στη διπλωματική λήψη αποφάσεων — ένα θεωρητικό υπόβαθρο που επηρέασε τη μετέπειτα δημόσια και εθνική του πορεία.

Ακολούθως, απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Διπλωματία στην Ψηφιακή Εποχή: Η χρήση της πληροφορικής στην επαλήθευση διεθνών συμφωνιών» ανέλυσε τον ρόλο της τεχνολογίας στη σύγχρονη διεθνή διπλωματία.