Μακρόν, Μερτς και Τουσκ επισκέπτονται την Μολδαβία την Τετάρτη με ένα μήνυμα για τη Μόσχα

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ θα ταξιδέψουν την Τετάρτη στη Μολδαβία για να γιορτάσουν την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, όπως ανακοίνωσαν τα γραφεία του Μακρόν και του Μερτς.

«Οι ηγέτες θα επαναβεβαιώσουν την πλήρη υποστήριξή τους στην ασφάλεια, την κυριαρχία και την ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας», αναφέρει ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Ρωσική σκιά στις κάλπες της Μολδαβίας

Η επίσκεψη πραγματοποιείται έναν μήνα πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, που είναι προγραμματισμένες για τις 28 Σεπτεμβρίου — και αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθεί να εμποδίσει την ευρωπαϊκή πορεία του Κισινάου και να επηρεάσει τις εκλογές προς όφελος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις προσπάθειες επηρεασμού των Μολδαβών που ζουν στο εξωτερικό σε όλη την Ευρώπη, διαδίδοντας παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις, δήλωσε τον περασμένο μήνα στο POLITICO ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας της χώρας, Στανισλάβ Σεκριέρου.

Οι προεδρικές εκλογές της Μολδαβίας πέρυσι, στις οποίες η φιλελεύθερη πρόεδρος Μαϊα Σάντου επανεξελέγη, επισκιάστηκαν από καταγγελίες για ρωσική ανάμειξη. Η Μόσχα στοχοποίησε επίσης το ταυτόχρονο δημοψήφισμα για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, στο οποίο οι Μολδαβοί ψήφισαν «ναι» με μικρή διαφορά.

Τον Ιούλιο, η Σάντου προειδοποίησε για «πρωτοφανή παρέμβαση στις εκλογές» ενόψει της αναμέτρησης του Σεπτεμβρίου.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία θέλει να ελέγχει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας από το φθινόπωρο και μετά», δήλωσε.

Η Ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας

Οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν το πρώτο «διαπραγματευτικό κεφάλαιο» για τη Μολδαβία — ένα σημαντικό νομικό βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση — στις αρχές του επόμενου μήνα, μετά από συνάντηση των υπουργών της ΕΕ, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της ΕΕ.

Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να στείλει ένα θετικό μήνυμα στους φιλοευρωπαίους ψηφοφόρους της Μολδαβίας, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει την Ουκρανία, της οποίας η αίτηση ένταξης στην ΕΕ παραμένει μπλοκαρισμένη από την Ουγγαρία. Οι υποψηφιότητες ένταξης στην ΕΕ και των δύο χωρών προχωρούν παράλληλα από τότε που έλαβαν το αρχικό πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2023.

Με πληροφορίες από POLITICO