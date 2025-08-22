Τραμπ: Δίνω 2 εβδομάδες στον Πούτιν – Ίσως αποφασίσω κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Περιθώριο δύο εβδομάδων δήλωσε πως δίνει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με όσα συμβαίνουν στις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το χτύπημα στον ρωσικό αγωγό» επεσήμανε σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ημερομηνίας που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το Μουντιάλ του 2026.

«Η απόφαση για τη Ρωσία θα είναι σημαντική, είτε πρόκειται για κυρώσεις είτε για δασμούς είτε για τίποτα» τόνισε και πρόσθεσε: «Ενδέχεται να αποφασίσω για κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε 2 εβδομάδες, εάν χρειαστεί».

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» επεσήμανε.

«Σαν το λάδι με το ξύδι, Πούτιν και Ζελένσκι»

Νωρίτερα, και λίγες ώρες μετα τις δηλώσεις Λαβρόφ που ουσιαστικά απομειώνουν στο ελάχιστο τις όποιες ελπίδες υλοποίησης μιας συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ επανήλθε στο θέμα λέγοντας ότι «θα δει» εάν ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους», ήταν η ατάκα του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας του με δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ είπε ακόμη πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παρίσταται στη συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί.

«Ταφόπλακα από Λαβρόφ»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του στο NBC ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τη συνάντηση είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ωστόσο το Κρεμλίνο διέψευσε τις προσδοκίες. «Η ατζέντα δεν είναι έτοιμη. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει πει καθαρά ότι θα συναντηθεί μόνο όταν υπάρχει πραγματική βάση», είπε ο Λαβρόφ.

Μεταστροφή

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει εκ νέου ότι «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (σ.σ. τι θα γίνει στην Ουκρανία). Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση».

Ανέφερε εξάλλου ότι το Κίεβο δεν έχει πιθανότητες νίκης αν δεν επιτεθεί στη ρωσική επικράτεια.

Παρομοιάζοντας την Ουκρανία «μια ομάδα με καλή άμυνα που δεν την αφήνουν να παίξει επίθεση», έκανε ουσιαστικά μία στροφή 180 μοιρών.

Η μεταστροφή αυτή αποτυπώνει την ταχύτατη φθορά των προσδοκιών γύρω από την τελευταία ειρηνευτική του πρωτοβουλία. Τα πάντα άλλαξαν μέσα σε 4 ημέρες όπως εξηγεί σε αναλυτικό ρεπορτάζ η Wall Street Journal.