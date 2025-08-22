Τραμπ: Και τακτικός στρατός αν χρειαστεί στην Ουάσιγκτον – Ακολουθούν Σικάγο και Νέα Υόρκη

Την πρόθεσή του να δώσει εντολή για ανάπτυξη τακτικού στρατού στην Ουάσιγκτον εφόσον χρειαστεί, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ημερομηνίας που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το Μουντιάλ του 2026, ο Τραμπ σημείωσε ότι «το Σικάγο θα είναι πιθανώς η επόμενη πόλη που θα κάνουμε ασφαλή».

«Μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη» πρόσθεσε, φορώντας ένα καπέλο που έγραφε ότι «έχει δίκιο για τα πάντα».

Trump makes an announcement https://t.co/9eFkvSO0Yd — Reuters (@Reuters) August 22, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κινητοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Ουάσιγκτον, σε μια ασυνήθιστη επίκληση της προεδρικής εξουσίας του, κάνοντας λόγο για ένα κύμα βίαιης εγκληματικότητας.

Αξιωματούχοι της πόλης απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, απαντώντας πως τα στατιστικά στοιχεία από τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές καταδεικνύουν ότι το βίαιο έγκλημα κατέγραψε σημαντική πτώση έπειτα από μία απότομη αύξηση το 2023.

Στις 5 Δεκεμβρίου η κλήρωση του Μουντιάλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε εξάλλου ότι η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου.

«Κάποιοι το αναφέρουν ως Trump – Kennedy Center, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό ακόμα. Ίσως σε μια εβδομάδα περίπου» τόνισε.