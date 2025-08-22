Κόβεται ο «βήχας» του Τραμπ για το «Αλκατράζ με τους Αλιγάτορες» – 60 ημέρες για να το ξηλώσει

Κόβει τον ενθουσιασμό Τραμπ για το «Αλκατράζ με τους Αλιγάτορες» η ομοσπονδιακή δικαστής Καθλίν Ουίλιαμς του δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, αφού διέταξε την κυβέρνηση να διαλύσει μεγάλο μέρος ενός από τα πιο εμβληματικά κέντρα κράτησης μεταναστών στο πλαίσιο των μέτρων καταστολής του Προέδρου Τραμπ.

Η ομοσπονδιακή δικαστής δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση έχει 60 ημέρες για να αφαιρέσει τους φράχτες, τον φωτισμό, τις γεννήτριες, τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και άλλα σημαντικά μέρη της εγκατάστασης στη Φλόριντα. Διέταξε επίσης τη διακοπή των νέων κατασκευών και δήλωσε ότι δεν πρέπει να γίνουν δεκτοί νέοι κρατούμενοι.

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της Γουίλιαμς το βράδυ της Πέμπτης, αξιωματούχος της πολιτείας κατέθεσε αίτηση έφεσης

Η εγκατάσταση, που έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει αρκετές χιλιάδες άτομα, χτίστηκε πάνω στον προστατευόμενο υγροβιότοπο των Εβεργκλέιντς. Ο Τραμπ επισκέφθηκε την εγκατάσταση μαζί με τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις όταν άνοιξε τον περασμένο μήνα.

Μετά από αγωγή δύο ΜΚΟ και μιας φυλής Ινδιάνων

Δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατέθεσαν αγωγή στα τέλη Ιουνίου, ισχυριζόμενες ότι η κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε την απαιτούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αγνόησε άλλα νομικά προαπαιτούμενα. Οι συνήγοροι ισχυρίστηκαν ότι η λειτουργία της εγκατάστασης θα βλάψει τόσο τους υγρότοπους του Εθνικού Καταφυγίου Big Cypress όσο και τα απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα που ζουν εκεί, όπως o πάνθηρας και η νυχτερίδα της Φλόριντα.

Η φυλή των Ινδιάνων Miccosukee προσχώρησε στην αγωγή, υποστηρίζοντας ότι τα απόβλητα της εγκατάστασης ενδέχεται να μολύνουν την περιοχή όπου ζουν, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, και να απειλήσουν φυτά που χρησιμοποιούνται για τελετουργικούς και ιατρικούς σκοπούς.

«Επέλεξε να μην κάνει περιβαλλοντική μελέτη»

Η Γουίλιαμς, έγραψε στην απόφασή της ότι η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να διενεργήσει περιβαλλοντική μελέτη του χώρου πριν από την κατασκευή του, αλλά «επέλεξε να μην το πράξει».

Πλήγμα

Η απόφαση αποτελεί πλήγμα για τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη εκστρατεία μαζικών απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, διαθέτει πλέον άφθονα κεφάλαια χάρη στο πακέτο δαπανών που ψήφισε τον περασμένο μήνα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Πυρετός» κατασκευής εγκαταστάσεων κράτησης

Η εγκατάσταση στη Φλόριντα έγινε η πρώτη από μια σειρά κρατικών κέντρων κράτησης μεταναστών που έχουν λάβει πράσινο φως τους τελευταίους μήνες. Η Φλόριντα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ανοίξει μια δεύτερη εγκατάσταση στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, με την ονομασία «Δεξαμενή Απελάσεων». Η Ιντιάνα και η Νεμπράσκα έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή εγκαταστάσεων.

Ο Τραμπ φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με το Αλκατράζ των Αλιγάτορων, σχολιάζοντας τον Ιούλιο τα χιλιόμετρα επικίνδυνων βαλτώδεις εκτάσεων που το περιβάλλουν.«Δεν είναι ένα μέρος όπου θα ήθελα να πάω για πεζοπορία», είπε τότε. «Μπορεί να είναι τόσο καλό όσο το πραγματικό Αλκατράζ».

