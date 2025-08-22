Νετανιάχου: «Χονδροειδές ψέμα» η έκθεση του ΟΗΕ – ΜΚΟ: «Στη Γάζα ζούμε έναν απόλυτο κυνισμό»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα ως «χονδροειδές ψέμα» την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυσσε επισήμως κατάσταση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, και καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού», δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί» χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ».

Ωστόσο η έκθεση του ΟΗΕ «αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς», γράφει ο Νετανιάχου εκφράζοντας δυσαρέσκεια, σύμφωνα με τον οποίο «οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε χάρη» στις ενέργειές του.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι η έκθεση της IPC είναι μια «κατασκευασμένη, κομμένη και ραμμένη έκθεση για να εξυπηρετήσει την ψεύτικη εκστρατεία της Χαμάς».

Σε ξεχωριστή δήλωσή της, η Ισραηλινή εμπορική απεσταλμένη Φλερ Χασάν-Ναούμ ανέφερε στο BBC ότι τα ευρήματα της έκθεσης βασίζονται σε «μερικά και όχι πλήρη δεδομένα».

Σφοδρές αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακούμε αντιδράσεις από διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις στον απόηχο των ευρημάτων της IPC.

Η επικεφαλής της επείγουσας αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières) στη Γάζα, Αμάντ Μπαζερόλ, επανέλαβε την έκκληση της οργάνωσης για άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι πιο κυνικό: άνθρωποι λιμοκτονούν ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις εισβάλλουν και καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει από τη ζωή. Αυτό θα οδηγήσει σε μια πλήρη και απόλυτη ανθρωπιστική καταστροφή», δήλωσε.

Η Oxfam ανέφερε ότι έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια δολάρια (1,85 εκατ. λίρες) σε ανθρωπιστική βοήθεια, περιλαμβανομένων πακέτων υψηλής θερμιδικής αξίας, αποθηκευμένα σε αποθήκες εκτός Γάζας — ωστόσο, οι ισραηλινές αρχές «την απέρριψαν».

Η Βρετανίδα νοσηλεύτρια Μάντι Μπλάκμαν, μέλος της οργάνωσης UK-Med, σημειώνει ότι το 70% των μητέρων που επισκέπτονται τις κλινικές τους παρουσιάζουν «κλινική υποσιτία», με αποτέλεσμα τα νεογνά να γεννιούνται μικρότερα και πιο ευάλωτα.

Τέλος, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε την ανακοίνωση του λιμού «ένα σαφές και επείγον σήμα» για τις ανάγκες που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός στη Γάζα.

«Οι ανθρωπιστικές συνέπειες είναι καταστροφικές και απολύτως προβλέψιμες», δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, BBC