Ετοιμος να καθαιρέσει την Κουκ (Fed) δηλώνει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να καθαιρέσει ένα από τα μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), τη Λάιζα Κουκ, εάν δεν παραιτηθεί από μόνη της, καθώς ένας στενός συνεργάτης του την κατηγορεί ότι παραχάραξε έγγραφα με σκοπό να λάβει στεγαστικό δάνειο.

«Αυτό που έκανε (η Κουκ) είναι πολύ κακό και επομένως θα την αποπέμψω, αν δεν παραιτηθεί», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον. Τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επικρίνει φορές την Κουκ, την πρώτη Αφροαμερικανή που διορίστηκε στη Fed, εντείνοντας με την ευκαιρία αυτή τις πιέσεις του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Το ιστορικό

Η Κουκ διορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικίας (FHFA) Μπιλ Πάλτι, τον οποίο διόρισε ο Τραμπ, την κατηγορεί ότι παραχάραξε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της προκειμένου να πετύχει ευνοϊκά επιτόκια για δύο στεγαστικά δάνεια. Ο Πάλτι ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος της, θεωρώντας ότι «μια απάτη σε στεγαστικό δάνειο συνιστά ποινικό αδίκημα», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η παραίτηση της Κουκ θα επέτρεπε στον Τραμπ να ενισχύσει τον έλεγχό του στη Fed, καθώς θα μπορούσε να διορίσει δύο νέους κυβερνήτες της επιλογής του, μετά και την αποχώρηση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, του Τζερόμ Πάουελ, τον επόμενο Μάιο, οπότε λήγει η θητεία του.

Ο 79χρονος πρόεδρος ασκεί δριμεία κριτική στον Πάουελ –τον οποίο είχε διορίσει ο ίδιος– επειδή «καθυστερεί» να μειώσει τα επιτόκια, σε μια περίοδο που ο δασμολογικός πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ καθιστά αβέβαιες τις οικονομικές προοπτικές.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξετάζονται έντεκα υποψηφιότητες για τη θέση του Πάουελ.