«Ρεμάλι ο Μπόλτον», λέει ο Τραμπ – Υπό διερεύνηση για διαβαθμισμένα έγγραφα ο πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου

Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έρευνα το σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα ΜΜΕ απαθανάτισαν τα αστυνομικά οχήματα και το προσωπικό ασφαλείας κοντά στην κατοικία του Μπόλτον, στην περιοχή Μπεθέσντα, στα προάστια της Ουάσινγκτον.

Ο Μπόλτον, ο οποίος υπηρέτησε στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, έχει έκτοτε εξελιχθεί σε έναν από τους πιο φανατικούς επικριτές του πρώην προέδρου.

Όσα έχουν πει ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα γύρω από την ώρα της έρευνας το μήνυμα: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», ενώ ο ίδιος ο Μπόλτον δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την υπόθεση.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, κοινοποίησε την ανάρτηση του Κας Πατέλ, προσθέτοντας:

«Η διαφθορά στον δημόσιο βίο δεν θα γίνει ανεκτή».

Η Υπουργός Δικαιοσύνης, Πάμ Μπόντι, μοιράστηκε επίσης την ίδια ανάρτηση, σχολιάζοντας:

«Η ασφάλεια της Αμερικής δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Πάντα.»

Αν και κανείς από τους δύο δεν αναφέρθηκε ρητά στις έρευνες στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, οι αναρτήσεις τους συνέπεσαν χρονικά με την αστυνομική επιχείρηση στην οικία του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας.

Κατά πληροφορίες του Associated Press, ο Μπόλτον δεν τέθηκε υπό κράτηση και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του μέχρι στιγμής.

Έχει παρελθόν η υπόθεση

Το CBS αναφέρει ότι η έρευνα στο σπίτι του έγινε με δικαστική εντολή και αφορά τουλάχιστον εν μέρει υπόθεση για διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σημερινή επιχείρηση σχετίζεται άμεσα με την πολυσυζητημένη υπόθεση του βιβλίου του Μπόλτον από το 2020.

Ο πρώην σύμβουλος είχε τότε κατηγορηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ ότι συμπεριέλαβε απόρρητες πληροφορίες στο βιβλίο του The Room Where it Happened, που αφορούσε τη θητεία του μεταξύ 2018 και 2019.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε νομικά να εμποδίσει τη δημοσίευση, αλλά ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το αίτημα. Παρ’ όλα αυτά, ο δικαστής επεσήμανε ότι ο Μπόλτον δεν ακολούθησε σωστά τις διαδικασίες αποχαρακτηρισμού, λέγοντας ότι η συμπεριφορά του «εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα για την υπόθεση, η οποία αρχειοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2021, επί προεδρίας Μπάιντεν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το FBI πραγματοποίησε έρευνα και σε κτίριο της Ουάσινγκτον όπου ο Μπόλτον διατηρεί το γραφείο του.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ερωτηθείς πριν από λίγα λεπτά για την πρωινή έφοδο του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι φαν του Τζον Μπόλτον».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μουσείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε: «Δεν ήξερα τίποτα σχετικά, μόλις το είδα το πρωί ότι έγινε έφοδος».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι αναμένει να ενημερωθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης «πιθανώς μέσα στη μέρα», αλλά συμπλήρωσε:

«Δεν θέλω να το ξέρω, δεν είναι απαραίτητο».

«Θα μπορούσα να το ξέρω, θα μπορούσα να είμαι εγώ που το ξεκίνησα. Είμαι στην πραγματικότητα ο Αρχηγός των Διωκτικών Αρχών. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι καλύτερα», σημείωσε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος και στον χαρακτήρα του Μπόλτον, είπε: «Θα μπορούσε να είναι πολύ αντιπατριώτης, θα το μάθουμε», ενώ επίσης τον αποκάλεσε «ρεμάλι».

Σε ανάλογη θέση είχαν βρεθεί και οι Τραμπ και Μπάιντεν

Ο Μπόλτον είναι ένα από τα πολλά δημόσια πρόσωπα που κατηγορήθηκαν τα τελευταία χρόνια για κακοδιαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών — με πιο γνωστές περιπτώσεις εκείνες του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ κατηγορήθηκε για εκ προθέσεως κατοχή πληροφοριών εθνικής άμυνας και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς φέρεται να διατήρησε δεκάδες διαβαθμισμένα έγγραφα στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021.

Η υπόθεση απορρίφθηκε αφότου ο Τραμπ επανεξελέγη το 2024.

Ο Μπάιντεν ερευνήθηκε ενώ βρισκόταν ακόμη στην προεδρία για καταγγελίες ότι είχε στην κατοχή του διαβαθμισμένα έγγραφα στην κατοικία του στο Ντελαγουέρ και σε άλλα σημεία.

Έκθεση ειδικού εισαγγελέα έκρινε πως δεν δικαιολογούνται ποινικές διώξεις εναντίον του Μπάιντεν, αλλά τον χαρακτήρισε «ηλικιωμένο άνδρα με κακή μνήμη», διατύπωση που είχε προκαλέσει ανησυχίες για την τότε υποψηφιότητά του για επανεκλογή.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ – ΜΠΕ