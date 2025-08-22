Τραμπ: Θα προτιμούσα να μην παραστώ σε μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Στάση αναμονής φαίνεται να κρατά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας συνάντησης Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα δούμε αν θα συνεργαστούν» για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε στους δημοσιογράφους, την Παρασκευή ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν είναι σίγουρος εάν χρειάζεται να παρίσταται στη συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι μετά τις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα.

Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι προτιμά να μην παραστεί