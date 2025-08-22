Κάγια Κάλας: Ο Πούτιν χλευάζει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Τραμπ – Κινδυνεύουμε να πέσουμε στην «παγίδα του Κρεμλίνου»

Η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κρεμλίνο περιγελά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Ρώσο ηγέτη να τερματίσει τη βίαιη, πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Παράλληλα, συγκάλεσε κρίσιμη σύνοδο στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, με την παρουσία Ευρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όσα είπε η Κάγια Κάλας

Η Κάλας θεωρεί ότι οι προσπάθειες Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου έδωσαν μια σημαντική προπαγανδιστική νίκη στον Βλαντίμιρ Πούτιν — και ότι κινδυνεύουν να πέσουν στην «παγίδα» του Κρεμλίνου.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη», δήλωσε στο BBC Radio 4.

«Όσες υποσχέσεις έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Πούτιν, δεν έχει τηρήσει καμία», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η σύνοδος της Αλάσκας υπήρξε επικοινωνιακό χρυσάφι για το Κρεμλίνο.

«Αυτό ήθελε», είπε η Κάλας. «Ήταν ξεκάθαρο από πριν ότι ήθελε τη φωτογραφία, αλλά πήρε πολλά περισσότερα. Έτυχε τόσο θερμής υποδοχής στην Αμερική».

Αν και χαρακτήρισε «καλοδεχούμενες» τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Τραμπ, η Κάλας επισήμανε ότι μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα ο Πούτιν έχει ακόμη λιγότερο λόγο να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, «γιατί ήδη πέτυχε αυτό που ήθελε».

«Ο Πούτιν απλώς γελά, δεν σταματά τις δολοφονίες – τις εντείνει», πρόσθεσε.

«Η παγίδα του Πούτιν»

Η διπλωματική επίθεση του Τραμπ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, περιλαμβανομένων των συνόδων σε Αλάσκα και Ουάσινγκτον, δεν έχει αποφέρει καμία παραχώρηση από τη Μόσχα, η οποία επιμένει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της – κυρίως να εγκαταλείψει η Ουκρανία τεράστιες περιοχές του Ντονμπάς και να αποκηρύξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι και drones συνεχίζουν να πλήττουν ουκρανικές πόλεις, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές.

«Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση, και είναι εκείνη που ξεκίνησε την επιθετικότητα», τόνισε η Κάλας, προσθέτοντας ότι η εστίαση των διαπραγματεύσεων στο να παραχωρήσει η Ουκρανία έδαφος είναι «η παγίδα που θέλει ο Πούτιν να πέσουμε».

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα πως είναι πρόθυμος να προσφέρει «σημαντική βοήθεια», προκαλώντας ελπίδες για συμμετοχή των ΗΠΑ σε μια διεθνή ειρηνευτική αποστολή. Ωστόσο, την Τρίτη ανασκεύασε, προτείνοντας αντί γι’ αυτό την παροχή αεροπορικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκά στρατεύματα που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία.

«Έχουμε τις ευρωπαϊκές χώρες, και θα αναλάβουν το βάρος στην αρχή», είπε στο Fox News, προσθέτοντας: «Η Γαλλία, η Γερμανία, μερικές από αυτές, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν να έχουν στρατεύματα στο έδαφος».

Η Κάλας τόνισε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στην αποκαλούμενη «συμμαχία των πρόθυμων» δεν έχουν ακόμη λάβει «συγκεκριμένα μέτρα» και ότι επαφίεται σε αυτούς να αποφασίσουν τι μπορούν να συνεισφέρουν σε μια μελλοντική αποτρεπτική δύναμη και ποια θα είναι η μορφή της.

«Η Ρωσία απλώς θα ανασυντάξει τις δυνάμεις της και θα επιτεθεί ξανά», δήλωσε. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί στο μέλλον».

Με πληροφορίες από POLITICO

