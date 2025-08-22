Ο Χέγκσεθ «οπλίζει» 2.000 εθνοφρουρούς για την Ουάσινγκτον

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ εξουσιοδότησε σχεδόν 2.000 στρατιώτες και αεροπόρους της Εθνοφρουράς να λάβουν τα όπλα στην Ουάσινγκτον, εφόσον το απατήσει η αποστολή τους, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο FOX News.

«Κατά την εντολή του Υπουργού Άμυνας, τα μέλη της Εθνοφρουράς που υποστηρίζουν την αποστολή για τη μείωση του ποσοστού εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα του έθνους μας θα βρίσκονται σύντομα σε αποστολή με τα όπλα που έχουν εγκριθεί από τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με την αποστολή και την εκπαίδευσή τους», δήλωσε αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ στο FOX News.

Τα στρατεύματα θα μπορούσαν να αρχίσουν να φέρουν όπλα τις επόμενες ημέρες.