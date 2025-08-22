Ουκρανική επίθεση σε ρωσικό αγωγό προκαλεί έντονη αντίδραση από τη Βουδαπέστη και τη Μπρατισλάβα – «Προσπαθούν να μας εμπλέξουν στον πόλεμο»

Η Ουκρανία έπληξε κρίσιμο σταθμό άντλησης στον πετρελαιαγωγό Druzhba, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ευρώπη, διακόπτοντας τις προμήθειες προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία — τα δύο μοναδικά κράτη-μέλη της ΕΕ που συνεχίζουν να λαμβάνουν ρωσικό πετρέλαιο.

Καθώς το Κίεβο στοχεύει κρίσιμες υποδομές που ενισχύουν τον ρωσικό πολεμικό μηχανισμό, ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ανακοίνωσε την επίθεση στον σταθμό άντλησης Unecha στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, ανέφερε μέσω Telegram ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε συνδυασμένη επίθεση με ρουκέτες Himars και drones.

Η αντίδραση Ουγγαρίας και Σλοβακίας

Οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας απέστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προειδοποιώντας ότι η ροή ρωσικού πετρελαίου ενδέχεται να διακοπεί για τουλάχιστον πέντε ημέρες λόγω των ζημιών.

«Η φυσική και γεωγραφική πραγματικότητα είναι πως χωρίς αυτόν τον αγωγό, ο ασφαλής εφοδιασμός των χωρών μας δεν είναι εφικτός», αναφέρουν οι ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο και Γιουράι Μπλανά στην επιστολή.

Η ουκρανική επίθεση προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη Βουδαπέστη, καθώς πάνω από το 50% του πετρελαίου της Ουγγαρίας προέρχεται από τον Druzhba. Ο υπουργός Εξωτερικών Σιγιάρτο έγραψε στο Facebook ότι πρόκειται για την τρίτη επίθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Άλλη μία επίθεση στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Άλλη μια προσπάθεια να μας εμπλέξουν στον πόλεμο», σχολίασε.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αρνείται να στηρίξει την Ουκρανία πολιτικά, οικονομικά ή στρατιωτικά, όπως οι υπόλοιποι εταίροι της ΕΕ. Μάλιστα, τον περασμένο μήνα επισκέφθηκε τη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν — μια από τις ελάχιστες τέτοιες επισκέψεις Ευρωπαίου ηγέτη από την αρχή του πολέμου.

Την Παρασκευή, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν δημοσίευσε μήνυμα του ίδιου, καταδικάζοντας την ουκρανική επίθεση λίγο πριν από τη «ιστορική συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα».

«Η Ουγγαρία στηρίζει την Ουκρανία με ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, και αυτοί βομβαρδίζουν τον αγωγό που μας εφοδιάζει. Πολύ μη φιλική ενέργεια! Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Πρόεδρο Τραμπ στην αναζήτηση ειρήνης», έγραψε ο Όρμπαν στα αγγλικά.

Κάτω από το κείμενο εμφανίστηκε χειρόγραφο μήνυμα, φερόμενο να έχει υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ:

«Βίκτορ – Δεν μου αρέσει να ακούω κάτι τέτοιο – Είμαι πολύ θυμωμένος γι’ αυτό. Πες στη Σλοβακία. Είσαι μεγάλος μου φίλος – Ντόναλντ».

Ενεργειακό ρήγμα στην ΕΕ

Από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα 25 έχουν σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στο πλαίσιο των κυρώσεων μετά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Όμως, Ουγγαρία και Σλοβακία έχουν εξαιρεθεί, επιμένοντας ότι εξαρτώνται από τις ρωσικές ενεργειακές ροές για την επιβίωση των οικονομιών τους.

Η ΕΕ στοχεύει να τερματίσει πλήρως την εξάρτηση από ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως το 2027 — με τη Βουδαπέστη και τη Μπρατισλάβα να εναντιώνονται έντονα σε αυτόν τον στόχο.

Την Πέμπτη, η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την ΕΕ και συνέχισε τις επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις. Την ίδια ώρα, η Ουκρανία πλήττει επανειλημμένα ρωσικά διυλιστήρια, οδηγώντας τις χονδρικές τιμές βενζίνης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο αγωγός Druzhba, σοβιετικής εποχής, ξεκινά από τη Ρωσία και διασχίζει τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, μεταφέροντας πετρέλαιο προς Σλοβακία, Ουγγαρία και Γερμανία. Οι παραδόσεις προς τη Γερμανία — κυρίως καζακικού πετρελαίου — δεν επηρεάστηκαν από τη νέα επίθεση, σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας.

Ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, συντάσσεται με τον Όρμπαν ως φιλορωσική φωνή εντός ΕΕ. Τον Μάιο, ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που παρευρέθηκε στη στρατιωτική παρέλαση της Ρωσίας, έχοντας προηγουμένως δώσει το χέρι στον Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian