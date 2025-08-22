Ζελένσκι: Η Μόσχα κάνει τα πάντα για να μην υπάρξει συνάντηση με Πούτιν

Βέβαιος ότι η Ρωσία «κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση» μεταξύ του ιδίου και του Βλαντιμίρ Πούτιν, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Μόσχα εάν εκείνη δεν δείξει καμία επιθυμία να τερματίσει την εισβολή της.

Ο Ζελένσκι προέβη στις συγκεκριμένες δηλώσεις κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Κίεβο.

Είπε ακόμη ότι με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας που σχεδιάζεται να προσφέρουν στην Ουκρανία τρίτα κράτη, επαναλαμβάνοντας ότι αυτές θα πρέπει να είναι ανάλογες εκείνων που προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για το άρθρο που θεωρεί την επίθεση εναντίον κράτους – μέλους ως επίθεση εναντίον ολόκληρης της Συμμαχίας.

