Ελλάδα και ακόμη 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για εποικισμούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Διεθνής διπλωματική πρωτοβουλία κατά της απόφασης των Ισραηλινών για εποικισμό στην περιοχή Ε1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών – μεταξύ των οποίων οι Ελλάδα, Γαλλία, Αυστραλία, Καναδάς – καθώς και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδίκης της απόφασης του Ισραήλ να εγκρίνει τα συγκεκριμένα σχέδια.

Η δήλωση χαρακτηρίζει την απόφαση της Ισραηλινής Ανώτατης Επιτροπής Σχεδιασμού «απαράδεκτη» και «καθαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Οι χώρες ζητούν «την άμεση ανατροπή της», προειδοποιώντας ότι η προώθηση των σχεδίων υπονομεύει την προοπτική λύσης δύο κρατών και την ειρήνη στην περιοχή.

Απειλή για την ασφάλεια

Όπως επισημαίνεται στη δήλωση, το σχέδιο θα κατακερματίσει κάθε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και θα περιορίσει την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. «Δεν φέρνει κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό», υπογραμμίζεται, «αντίθετα απειλεί την ασφάλεια, τροφοδοτεί τη βία και την αστάθεια και μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από την ειρήνη».

Η κοινή δήλωση καλεί την κυβέρνηση Νετανιάχου να ανακαλέσει άμεσα τα σχέδια για την Ε1, να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει του Ψηφίσματος 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ζητεί να αρθούν οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής, προκειμένου να στηριχθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Οι χώρες που υπογράφουν τη δήλωση

Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.