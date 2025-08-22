Εφοδος του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Τραμπ

Εφοδο στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον στο Μέριλαντ, πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής Ομοσπονδιακοί πράκτορες (FBI)

Σύμφωνα με το Fox Νews που μετέδωσε πρώτο την είδηση, η έρευνα αφορούσε πιθανώς διαβαθμισμένα έγγραφα που οι υπηρεσίες των ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Μπόλτον μπορεί να διατηρεί στην κατοχή του.

Την έρευνα διέταξε ο διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνας, Κας Πατέλ.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου…πράκτορες του @FBI επί το έργον», έγραψε ο Πατέλ στο Χ λίγη ώρα μετά την έναρξη της έρευνας χωρίς πάντως να κατονομάσει τον Μπόλτον.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Ο Μπόλτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ από το 2018 έως το 2019

Τα τελευταία χρόνια είναι ωστόσο έντονα επικριτικός με σχεδόν όλες τις πολιτικές επιλογές του αμερικανού Προέδρου και τον έχει αποκαλέσει «ακατάλληλο» για το αξίωμα.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε από τον Μπόλτον την προσωπική ασφάλεια που του είχε χορηγηθεί όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν.

Εις βάρος του Μπόλτον δεν εκκρεμεί κάποια κατηγορία, ούτε έχει ασκηθεί κάποια δίωξη.