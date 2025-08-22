Πυρκαγιές στην Ισπανία: Στους 5 ο αριθμός των νεκρών – Κατέληξε άνδρας στη Σαλαμάνκα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

Ένας 45χρονος άνδρας πέθανε στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας λόγω αναπνευστικών επιπλοκών που προκλήθηκαν από την εισπνοή καπνού κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της περασμένης εβδομάδας στο Θιπέρεθ (Σαλαμάνκα), η οποία κατέκαψε 12.000 εκτάρια.

Έτσι ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές στην Καστίλλη και Λεόν ανέρχεται πλέον σε 4 , στους οποίους προστίθεται ένας νεκρός στο Tres Cantos (Μαδρίτη).

Εν τω μεταξύ, η βελτίωση των καιρικών συνθηκών συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης των πυρκαγιών στη Γαλικία, την Καστίλλη και Λεόν και την Εστρεμαδούρα. Στο Κάθερες, μετά από 10 ημέρες, η πυρκαγιά στο κατάφερε τελικά να σταθεροποιηθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών και Προεδρίας της Περιφέρειας της Εστρεμαδούρα, αφού κατέκαψε 17.300 εκτάρια.

Στη Γαλικία και την Καστίλλη και Λεόν συνεχίζουν να μαίνονται μεγάλα ενεργά μέτωπα, αν και η κατάσταση βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε σοκ η #Ισπανία από τις ανεξέλεγκτες #πυρκαγιές – Οργή για τη δραστική μείωση κονδυλίων, έρευνα της Εισαγγελίας https://t.co/dl8S9YyRSl — naftemporiki.gr (@naftemporikigr) August 21, 2025

Οι κάτοικοι διαφόρων χωριών της Θαμόρα, που είχαν εκκενωθεί λόγω της πυρκαγιάς στο Πόρτο, η οποία πλήττει την περιοχή γύρω από τη λίμνη Σανάμπρια, μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στη Γαλικία, μετά την καταστροφή 88.000 εκταρίων, σημειώνεται πρόοδος στην καταπολέμηση της φωτιάς, αν και έχουν δηλωθεί δύο ακόμη πυρκαγιές στο Λούγκο και την Ποντεβέδρα.

Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, μεταβαίνει στην Αστούριας για να ενημερωθεί για τις πυρκαγιές στο Πριγκιπάτο.

Πηγή: El Pais

Διαβάστε ακόμη

Πυρκαγιές: Έκταση μεγαλύτερη από την Κύπρο έχει καεί σε όλη την ΕΕ το 2025