Facekini: Η νέα τρέλα στην Κίνα που ενοχλεί… το Κομμουνιστικό Κόμμα

Η πιο ισχυρή τάση στις παραλίες της Κίνας φέτος δεν έχει να κάνει με το μαγιό. Αλλά με ένα περίεργο αξεσουάρ για το πρόσωπο.

Ο λόγος για το facekini. Πρόκειται για μάσκες από συνθετικό ύφασμα, σχεδιασμένες για την την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη διατήρηση του προσώπου λαμπερού, χωρίς τις επιβλαβείς επιπτώσεις του ήλιου.

Σε αντίθεση με τις μάσκες της πανδημίας, πλένονται, επαναχρησιμοποιούνται και συχνά καλύπτουν όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά και μέτωπο, λαιμό ή ακόμη και στήθος.

On the beaches of Qingdao in eastern China, a striking new look began turning heads in the early 2000s. Locals weren’t showing more skin—they were covering it completely. Enter the facekini: a full-face covering designed to shield beachgoers from the sun, jellyfish, and algae. pic.twitter.com/bALrs2Bxuc — Fascinating True Stories (@FascinatingTrue) March 22, 2025

Μία ανθηρή βιομηχανία

Η βιομηχανία προστατευτικού από τον ήλιο ρουχισμού στην Κίνα ανθεί. Το 2023 οι πωλήσεις UV-wear έφτασαν τα 80 δισ. γιουάν (11 δισ. δολάρια) σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Economist.

Μόνο οι πωλήσεις facekinis αυξήθηκαν κατά 50% σε ένα χρόνο, ενώ τα ειδικά μανίκια που φορούν κυρίως οι άνδρες διπλασιάστηκαν.

Από φθηνά προϊόντα για μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκας, τα facekinis εξελίχθηκαν στο πιο «καυτό» αξεσουάρ για τις νεαρές Κινέζες, που δεν τα φορούν μόνο στην παραλία. Τα συνδυάζουν με το ντύσιμο του γυμναστηρίου, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ακόμη και γραφείου.

Από το skincare στη μόδα

Για πολλές γυναίκες, τα facekinis αποτελούν πλέον μέρος της ρουτίνας ομορφιάς και περιποίησης, στο πλαίσιο της διατήρησης ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας.

Η Beneunder, εταιρεία με έδρα τη Σενζέν, είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος από το trend, ενώ μεγάλες φίρμες αθλητικών ειδών όπως η Anta και η Li-Ning μπαίνουν δυναμικά στην αγορά, σύμφωνα με τον Economist.

“In China today…designer sun-protection face coverings known as ‘facekinis’ are popularising a look previously favoured by bank robbers…The Chinese Communist Party, however, does not approve of the look.”https://t.co/ilomyn52vt — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) August 22, 2025

Οι επιφυλάξεις του καθεστώτος

Η μόδα, πάντως, δεν βρίσκει τους πάντες σύμφωνους. Η People’s Daily, επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας κατήγγειλε πρόσφατα την «ανησυχία για τον ρουχισμό αντηλιακής προστασίας» που –όπως υποστηρίζει– δημιουργεί σύγχυση στο κοινό.

Αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν σχέδια της κινεζικής ηγεσίας για απαγόρευση του facekini η αναφορά αυτή στην κρατικά ελεγχόμενη εφημερίδα φαίνεται να έχει ως στόχο να αποθαρρύνει τη χρήση τους ή να βάλει έως έναν βαθμό φρένο στη νέα μανία.