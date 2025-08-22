Logo Image

Facekini: Η νέα τρέλα στην Κίνα που ενοχλεί… το Κομμουνιστικό Κόμμα

Κόσμος

Facekini: Η νέα τρέλα στην Κίνα που ενοχλεί… το Κομμουνιστικό Κόμμα

Πηγή φωτογραφίας: Χ.com – @FascinatingTrue

Αν και τα facekinis υπάρχουν εδώ και δεκαετίες ως μέσο προστασίας των μεγάλων ηλικίας γυναικών από τον ήλιο, τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει το απόλυτο trend σε παραλίγες, γυμναστήρια ακόμη και γραφεία

Η πιο ισχυρή τάση στις παραλίες της Κίνας φέτος δεν έχει να κάνει με το μαγιό. Αλλά με ένα περίεργο αξεσουάρ για το πρόσωπο.

Ο λόγος για το facekini. Πρόκειται για μάσκες από συνθετικό ύφασμα, σχεδιασμένες για την την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη διατήρηση του προσώπου λαμπερού, χωρίς τις επιβλαβείς επιπτώσεις του ήλιου.

Σε αντίθεση με τις μάσκες της πανδημίας, πλένονται, επαναχρησιμοποιούνται και συχνά καλύπτουν όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά και μέτωπο, λαιμό ή ακόμη και στήθος.

Μία ανθηρή βιομηχανία

Η βιομηχανία προστατευτικού από τον ήλιο ρουχισμού στην Κίνα ανθεί. Το 2023 οι πωλήσεις UV-wear έφτασαν τα 80 δισ. γιουάν (11 δισ. δολάρια) σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Economist.

Μόνο οι πωλήσεις facekinis αυξήθηκαν κατά 50% σε ένα χρόνο, ενώ τα ειδικά μανίκια που φορούν κυρίως οι άνδρες διπλασιάστηκαν.

Από φθηνά προϊόντα για μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκας, τα facekinis εξελίχθηκαν στο πιο «καυτό» αξεσουάρ για τις νεαρές Κινέζες, που δεν τα φορούν μόνο στην παραλία. Τα συνδυάζουν με το ντύσιμο του γυμναστηρίου, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ακόμη και γραφείου.

Από το skincare στη μόδα

Για πολλές γυναίκες, τα facekinis αποτελούν πλέον μέρος της ρουτίνας ομορφιάς και περιποίησης, στο πλαίσιο της διατήρησης ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας.

Η Beneunder, εταιρεία με έδρα τη Σενζέν, είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος από το trend, ενώ μεγάλες φίρμες αθλητικών ειδών όπως η Anta και η Li-Ning μπαίνουν δυναμικά στην αγορά, σύμφωνα με τον Economist.

Οι επιφυλάξεις του καθεστώτος

Η μόδα, πάντως, δεν βρίσκει τους πάντες σύμφωνους. Η People’s Daily, επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας κατήγγειλε πρόσφατα την «ανησυχία για τον ρουχισμό αντηλιακής προστασίας» που –όπως υποστηρίζει– δημιουργεί σύγχυση στο κοινό.

Αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν σχέδια της κινεζικής ηγεσίας για απαγόρευση του facekini η αναφορά αυτή στην κρατικά ελεγχόμενη εφημερίδα φαίνεται να έχει ως στόχο να αποθαρρύνει τη χρήση τους ή να βάλει έως έναν βαθμό φρένο στη νέα μανία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube