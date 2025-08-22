Γ. Μπαλτζώης (Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών) NaftemporikiTV: Ο Τραμπ σκέφτεται ως επιχειρηματίας. Μια τριμερής θα αλλάξει τον κόσμο

Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα μίλησε στην εκπομπή του Κώστα Καλέτσιου, ο Ιωάννης Μπαλτζώης, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Την (πιθανή) τριμερή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – Πούτιν χαρακτήρισε ως «συνάντηση που θα αλλάξει τον κόσμο».

Σε σχέση με τον πόλεμο που εκτυλίσσεται στη Γάζα και την επιστράτευση 60.000 ισραηλινών εφέδρων σημείωσε πως αυτό σημαίνει ότι «μέσα σε μια μέρα οι άνθρωποι που έχουν επανδρώσει την ταξιαρχία, την έχουν οργανώσει, την έχουν ετοιμάσει και έχουν βγει έξω. Δεν την στέλνουν κατευθείαν. Μια βδομάδα κάνουν εκπαίδευση μέχρι να εξοικειωθούν με τα οχήματα και τα οπλικά συστήματα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση του Τραμπ για δημιουργία άρθρου τύπου 5 στο ΝΑΤΟ (αρχή της συλλογικής άμυνας) προκειμένου να εξασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας και για τις δύο πλευρές.

Τέλος σχολίασε την στάση του Μακρόν αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. «Ποια Ευρώπη της αλληλεγγύης;» αναρωτήθηκε «είναι ένα χωριό που τσακώνεται μεταξύ του. Ο κάθε μαχαλάς έχει τη δική του κυβέρνηση».