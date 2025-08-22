Επιχείρηση «εκκαθάρισης» και στη CIA: Ο Τραμπ «καρατόμησε» κορυφαία αναλύτρια για τη Ρωσία

Ο Τραμπ κλιμακώνει τον πόλεμο με τη CIA, αφαιρώντας τις διαπιστεύσεις από πληθώρα ανώατατων στελεχών κα βάζοντας στο στόχαστρο όσους συνέταξαν την έκθεση για ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016.

Στις 19 Αυγούστου από τη διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, ανακοίνωσε την αφαίρεση διαβαθμισμένης πρόσβασης από 37 εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους.

Μεταξύ αυτών, μία βετεράνος της CIA με πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας, η οποία το 2016 είχε επιβλέψει την έκθεση που κατέδειξε τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση σηματοδότησε το τέλος της καριέρας της, προκαλώντας σοκ στο εσωτερικό της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, όπως αναφέρει ο Economist.

Οι διαπιστώσεις ως όπλο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν τις διαπιστεύσεις ως «όπλο» απέναντι σε επικριτές.

Όμως αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρέθηκαν από τους πιο υψηλόβαθμους εν ενεργεία αξιωματούχους.

«Το να χάσεις τη διαπίστευσης είναι καταδίκη καριέρας», σημειώνουν πρώην στελέχη, εκφράζοντας φόβους ότι οι αναλυτές θα διστάζουν πλέον να αμφισβητήσουν πολιτικές γραμμές.

Το κύμα «εκκαθαρίσεων» έρχεται έπειτα από πιέσεις προς αναλυτές να αλλοιώσουν εκθέσεις, καθώς και από επιθέσεις του ίδιου του Τραμπ σε εκτιμήσεις που δεν συμβάδιζαν με τις δικές του θέσεις – είτε για το Ιράν είτε για το οργανωμένο έγκλημα στη Λατινική Αμερική.

Η CIA έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων με τον Λευκό Οίκο (από το Βιετνάμ μέχρι το Ιράκ), αλλά η εκδικητική αυτή κίνηση θεωρείται πρωτοφανής.

Αντιδράσεις εντός και εκτός ΗΠΑ

Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές παραδέχονται κατ’ ιδίαν ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι ανέμεναν.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ στο δίκτυο «Five Eyes» ρωτούν «τι συμβαίνει;». Ο πρώην διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς έγραψε ανοιχτή επιστολή στα θιγόμενα στελέχη: «Αν βλέπαμε έναν αντίπαλο να αυτοκαταστρέφεται έτσι, θα ανοίγαμε ουίσκι. Σήμερα όμως ακούμε ποτήρια σαμπάνιας να τσουγκρίζουν στο Κρεμλίνο και στο Πεκίνο».