ΟΗΕ: Κήρυξε επισήμως τη Γάζα σε κατάσταση λιμού – Οργή Ισραήλ που διαψεύδει τα στοιχεία

Επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά, η κατάσταση λιμού στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με οργανισμό που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ που κάνει λόγο για «κατασκευασμένη και ειδικά σχεδιασμένη έκθεση ώστε να ταιριάζει στην ψεύτικη εκστρατεία της Χαμάς».

Η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Ασφάλειας Τροφίμων (IPC), ανέβασε την διαβάθμισή της για την πείνα στον Παλαιστινιακό θύλακα, σε Φάση 5, το υψηλότερο και χειρότερο επίπεδο της κλίμακας οξείας επισιτιστικής ανασφάλεια

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζα αντιμετωπίζουν «πείνα, ένδεια και θάνατο», αναφέρει η οργάνωση.

απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών»

Επίσης σύμφωνα με την έκθεση, «ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών» στη Γάζα μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους, αξιολογώντας ότι αναμένεται να υποφέρουν από «οξύ υποσιτισμό».

41.000 από αυτές τις περιπτώσεις θα βιώσουν «σοβαρό» υποσιτισμό, διπλάσιος αριθμός από αυτόν που εκτιμήθηκε στην αξιολόγηση της IPC τον Μάιο, θέτοντάς τες σε «αυξημένο κίνδυνο θανάτου».

Τι υποστηρίζει το ισραηλινό ΥΠΕΞ, που διαψεύδει ο IPC

Από την πλευρά του, το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορεί τον οργανισμό ότι «διαστρέβλωσε τους δικούς του κανόνες και αγνόησε τα πραγματικά κριτήρια που έχει θέσει, με μοναδικό σκοπό να διατυπώσει ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ».

Το υπουργείο ισχυρίζεται ότι το IPC « άλλαξε τα δικά του παγκόσμια πρότυπα», μειώνοντας κατά το ήμισυ το όριο των ατόμων που απειλούνται από λιμό από 30% σε 15% και « αγνοώντας πλήρως το δεύτερο κριτήριο του, που αφορά το ποσοστό θνησιμότητας».

Το Ισραηλινό ΥΠΕΞ, επικαλείται τα 100.000 φορτηγά με βοήθεια που εισήλθαν στον παλαιστινιακό θύλακα κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο ετών του πολέμου.

«Όλες οι προβλέψεις του IPC σχετικά με τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου αποδείχθηκαν αβάσιμες και εντελώς ψευδείς. Και αυτή η εκτίμηση θα καταλήξει στον κατάπτυστο καλάθι των σκουπιδιών των πολιτικών εγγράφων», καταλήγει η δήλωση, του Ισραηλινού ΥΠΕΞ.

Τι απαντά το IPC

Το IPC αντέκρουσε τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι μείωσε τα συνήθη όρια για την πείνα στην παρούσα έκθεση.

Η απάντηση είναι τεχνικής φύσεως, και αναφέρεται σε διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης της υποσιτισμο για παιδιά κάτω των πέντε ετών, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Όπως αναφέρει, το όριο του 30% χρησιμοποιείται όταν η ανάλυση βασίζεται στη μέτρηση του βάρους και του ύψους, αλλά αυτή η μέτρηση δεν είναι διαθέσιμη στη Γάζα αυτή τη στιγμή.

Ελλείψει αυτής, χρησιμοποιείται μια διαφορετική μέτρηση, με βάση την περίμετρο του βραχίονα των παιδιών.

Το IPC αναφέρει ότι αυτό το πρότυπο ισχύει για πάνω από μια δεκαετία και χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για την αξιολόγηση της πείνας στο Σουδάν.