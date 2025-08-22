Πούτιν, Ερντογάν και Μόντι μαζί στην Κίνα στα τέλη του μήνα – Τι θα πουν με τον Σι

Η Κίνα αξιοποίησε την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διπλωματική της συνάντηση φέτος, ώστε να εξαπολύσει νέα βολή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ενημέρωση στο Πεκίνο, ο υφυπουργός Εξωτερικών Λιου Μπιν υποστήριξε ότι «μια συγκεκριμένη χώρα» –φράση που η Κίνα χρησιμοποιεί για να υπονοήσει τις ΗΠΑ– «θέτει τα δικά της συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα των άλλων» και «απειλεί την παγκόσμια ειρήνη».

Η σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης

Περισσότεροι από 20 ξένοι ηγέτες θα παραστούν στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), που θα διεξαχθεί στην Τιαντζίν στις 31 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου, υπό την προεδρία του Σι Τζινπίνγκ.

Μεταξύ αυτών, οι Βλαντίμιρ Πούτιν, Ναρέντρα Μόντι και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Λιου υπογράμμισε ότι ο SCO «βάζει στην άκρη ξεπερασμένες έννοιες όπως η σύγκρουση πολιτισμών, η ψυχροπολεμική λογική και τα μηδενικά αθροίσματα» και γίνεται «όλο και πιο σημαντικός».

Ένας «αντίπαλος πόλος» στη Δύση

Ο SCO, που ιδρύθηκε το 2001 από Κίνα, Ρωσία και τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας, σχεδόν έχει διπλασιάσει τα μέλη του και θεωρείται από τη Δύση ως αντίβαρο του ΝΑΤΟ.

Σήμερα περιλαμβάνει και παρατηρητές ή εταίρους διαλόγου, από τη Μογγολία έως τη Σαουδική Αραβία.

Στη φετινή σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης οι πρόεδροι του Ιράν και της Ινδονησίας, ενώ ορισμένοι ηγέτες –ανάμεσά τους ο Πούτιν και ο Λουκασένκο– αναμένεται να παραμείνουν για τη στρατιωτική παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η γεωπολιτική συγκυρία

Το μήνυμα του Πεκίνου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων τριβών με την Ουάσιγκτον, καθώς οι δασμοί του προέδρου Τραμπ αναγκάζουν πολλές χώρες να αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους.

Παράλληλα, Κίνα και Ινδία επιχειρούν επαναπροσέγγιση στα σύνορά τους, ενώ το Πεκίνο προετοιμάζεται να παρουσιάσει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του SCO και να εγκρίνει στρατηγική δεκαετίας.