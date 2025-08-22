Η κούρσα για το όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο: Κίνα, Ρωσία ή ΗΠΑ ο νικητής;

Στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου 2019 το Πεκίνο παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό τα DF-17, υπερηχητικούς πυραύλους που ταξιδεύουν με ταχύτητες άνω των πέντε Mach.

Ήταν το επίσημο ντεμπούτο μιας τεχνολογίας που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των πολέμων.

Έκτοτε, η Κίνα έχει επενδύσει μαζικά, ξεπερνώντας σε ρυθμούς ανάπτυξης τις ΗΠΑ, ενώ η Ρωσία διαφημίζει συστήματα όπως ο Avangard και ο Zircon.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι δεν ξεχωρίζουν τόσο για την εκρηκτική ισχύ τους, όσο για την ταχύτητα και τη δυσκολία εντοπισμού τους. Μπορούν να ελιχθούν απρόβλεπτα κατά την πτήση, διαφεύγοντας των ραντάρ και περιορίζοντας δραματικά τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου.

Ορισμένοι φτάνουν τα 10 ή και 12 Mach – δύο μίλια το δευτερόλεπτο. Αυτό δημιουργεί ανησυχία στη Δύση, καθώς ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας έχουν περιορισμένες δυνατότητες αναχαίτισης.

Η αμερικανική απάντηση και τα «κενά»

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το πρόγραμμα «Dark Eagle», ενώ το Πεντάγωνο επενδύει σε νέα διαστημικά συστήματα εντοπισμού.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι το αμερικανικό οπλοστάσιο υπολείπεται σε σχέση με την Κίνα και τη Ρωσία, που ξεκίνησαν να επενδύουν πολύ νωρίτερα.

Η Ευρώπη, με εξαίρεση κάποια πειραματικά προγράμματα, παραμένει στο περιθώριο.

Η αβεβαιότητα της αποτροπής

Εκτός από την τεχνολογία, το ζήτημα είναι και πολιτικό. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να φέρουν συμβατικές ή και πυρηνικές κεφαλές, αφήνοντας τον στόχο με ελάχιστο χρόνο να κρίνει αν πρόκειται για περιορισμένο πλήγμα ή για πυρηνική επίθεση.

«Δεν αλλάζουν τη φύση του πολέμου, αλλά συμπιέζουν δραματικά τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης», σημειώνουν στρατιωτικοί αναλυτές.

Η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει την Ουκρανία ως «πεδίο δοκιμών» νέων υπερηχητικών όπλων, όπως ο πύραυλος «Oreshnik», ενώ η Κίνα προχωρά μεθοδικά σε αναβαθμίσεις.

Για το ΝΑΤΟ, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τους ρωσικούς πυραύλους που σταθμεύουν στο Καλίνινγκραντ.

Η κούρσα συνεχίζεται, και το ερώτημα παραμένει: μπορεί η Δύση να κλείσει εγκαίρως το χάσμα ή θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια τεχνολογική ανατροπή που θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού;