Ουκρανία: Οι 4 ημέρες που έφεραν τη «μετάλλαξη» Τραμπ – Θα συγκρουστεί με Πούτιν;

Μόλις τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε ότι βρισκόταν κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Μέχρι την Πέμπτη, ο ίδιος τόνιζε ότι το Κίεβο δεν έχει πιθανότητες νίκης αν δεν επιτεθεί στη ρωσική επικράτεια.

Παρομοιάζοντας την Ουκρανία «μια ομάδα με καλή άμυνα που δεν την αφήνουν να παίξει επίθεση» έκανε ουσιαστικά μία στροφή 180 μοιρών.

Η μεταστροφή αυτή αποτυπώνει την ταχύτατη φθορά των προσδοκιών γύρω από την τελευταία ειρηνευτική του πρωτοβουλία. Τα πάντα άλλαξαν μέσα σε 4 ημέρες όπως εξηγεί σε αναλυτικό ρεπορτάζ η Wall Street Journal

Τα άκαρπα σχέδια για συνόδους

Τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για τριμερή σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν υλοποιήθηκαν, ούτε καν η εναλλακτική πρόταση για διμερή συνάντηση των δύο ηγετών φαίνεται να βρίσκεται κοντά.

Αντιθέτως το Κρεμλίνο με τις δηλώσεις του αποκαλύπτει ότι το ενδεχόμενο αυτό έχει απομακρυνθεί.

Παράλληλα, οι συζητήσεις για τη συγκρότηση ειρηνευτικής δύναμης που θα αποθάρρυνε μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις προσέκρουσαν στην άρνηση του Κρεμλίνου, ενώ ανέδειξαν ερωτήματα για το κατά πόσο η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να αναλάβει ενεργό στρατιωτικό ρόλο.

Διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικοί ρυθμοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αυτοσχεδιαστική, προσωποκεντρική προσέγγιση του Τραμπ συγκρούεται με τη μεθοδική και ψυχρή διαπραγματευτική τακτική του Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να ποντάρει στον χρόνο και στη φθορά της Ουκρανίας, ενώ ο Τραμπ αναζητεί μια γρήγορη λύση που δεν έρχεται.

«Είναι σαφές ότι δεν είχε αντιληφθεί την πολυπλοκότητα των ζητημάτων», σχολίασε στη WSJ ο πρώην αξιωματούχος του NSC, Τόμας Γκράχαμ.

Ένα αδιέξοδο χωρίς ορίζοντα

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία συνεχίζει έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς, με τη Μόσχα να κερδίζει εδάφη με βαρύ τίμημα και το Κίεβο να πιέζεται από ελλείψεις σε οπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Η δέσμευση Τραμπ ότι θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση «σε 24 ώρες» μοιάζει πλέον μακρινή υπόσχεση. Όπως σχολίασε ο πρώην ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, Κερτ Βόλκερ: «Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία. Ο Πούτιν δεν πρόκειται να συναινέσει».