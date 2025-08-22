Στο χάος και το αίμα βυθίζεται η Κολομβία: 18 νεκροί σε επιθέσεις με παγιδευμένο αυτοκίνητο και drone

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στην Κολομβία, γεγονός που επιτείνει τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Στην πόλη Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη της Κολομβίας, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη σε πολυσύχναστο δρόμο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο στόχος ήταν η Σχολή Στρατιωτικής Αεροπορίας Marco Fidel Suarez, όμως τα θύματα ήταν κυρίως άμαχοι.

«Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος κοντά στη βάση», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο AFP.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάντρο Έντερ, κήρυξε στρατιωτικό νόμο, απαγόρευσε προσωρινά τη διέλευση βαρέων οχημάτων και ανακοίνωσε αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το χτύπημα.

Hace pocos minutos hubo una explosión de un carro bomba en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Es muy lamentable que #Colombia esté reviviendo esta época de atentados nuevamente. Que Dios los proteja. pic.twitter.com/i3tALkNXqm — ela ferris (@ElaFerris) August 21, 2025

Drone «κατέρριψε» αστυνομικό ελικόπτερο

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε αγροτική περιοχή κοντά στο Μεντεγίν, τουλάχιστον 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν όταν drone επιτέθηκε σε ελικόπτερο της αστυνομίας που συμμετείχε σε επιχείρηση εκρίζωσης καλλιεργειών κόκας, βασικού συστατικού της κοκαΐνης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν έδειχναν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από δασική περιοχή στο Αμάλφι.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσεθ κατηγόρησε την ομάδα EMC, το μεγαλύτερο παρακλάδι των απομειναριών των FARC, για την επίθεση, ενώ χαρακτήρισε το χτύπημα στο Κάλι «τρομοκρατικό» και ευθύνεται τον διαβόητο αντάρτη Ιβάν Μορδίσκο και το δίκτυό του.

Ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο καταδίκασε τις επιθέσεις και συγκάλεσε συμβούλιο ασφαλείας με την ηγεσία του στρατού για τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας.

«Το κράτος δεν θα υποχωρήσει στον τρόμο. Αυτά τα εγκλήματα θα τιμωρηθούν με όλη τη δύναμη του νόμου», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Εντεινόμενη βία και νέα απειλή από drones

Η Κολομβία αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες έξαρση της βίας με συγκρούσεις στρατού, αποσχισμένων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών.

Μόνο το 2024 καταγράφηκαν 115 επιθέσεις με drones, κυρίως από ένοπλες ομάδες, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε αντίστοιχο χτύπημα στον νότο της χώρας.

Οι επιθέσεις έρχονται λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του 2026, απειλώντας να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω τη διαδικασία ειρήνευσης με τα ένοπλα κινήματα.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC, AFP